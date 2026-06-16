Primeira turma do STF julga Eduardo Bolsonaro por coação; acompanhe ao vivo

Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro foram denunciados pela PGR, mas serão julgados em processos separados - (crédito: Instagram/Eduardo Bolsonaro)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou nesta terça-feira (16) o julgamento do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, é o primeiro a falar na sessão, que conta ainda com os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

Eduardo Bolsonaro é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de coação no curso do processo por atuar nos Estados Unidos para interferir no julgamento da ação em que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

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Para a PGR, Eduardo Bolsonaro trabalhou para articular medidas prejudiciais aos integrantes do Supremo e ao governo brasileiro. Entre os resultados dessas atuações estão imposição de sanções e aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes.

Na segunda-feira (15/06), o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da Defensoria Pública da União (DPU) para adiar um julgamento na Primeira Turma do STF. A DPU questionava a ausência de um integrante no colegiado, mas o ministro justificou que o quórum mínimo de três magistrados exigido pelo regimento estava preenchido, ressaltando ainda que eventuais empates em ações penais sempre favorecem o réu.

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