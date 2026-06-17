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Acompanhe o Brasília Summit "Inteligência Artificial e o impacto na Gestão Pública"

Celina Leão e João Dória estão entre os convidados do encontro que abordará os desafios e oportunidades da inovação tecnológica na prestação de serviços

Debate é uma parceria entre o Correio e o LIDE - Grupo de Líderes Empresariais - (crédito: Reprodução)
Debate é uma parceria entre o Correio e o LIDE - Grupo de Líderes Empresariais - (crédito: Reprodução)

O Brasília Summit recebe, nesta quarta-feira (17/6), especialistas, gestores públicos e autoridades para discutir "Inteligência Artificial e o impacto na Gestão Pública". O evento será transmitido ao vivo, diretamente do Hotel Brasília Palace, pelo Youtube e pelas redes sociais à partir das 8h. 

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Em parceria com o LIDE - Grupo de Líderes Empresariais, o encontro tem como objetivo abordar os desafios e oportunidades da inovação tecnológica na prestação de serviços, na tomada de decisões e na modernização do Estado, além de temas como ética, transparência e governança digital.

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Entre os convidados estão a governadora do Distrito Federal Celina Leão, o ex-governador de São Paulo João Dória, o presidente do Banco de Brasília (BRB) Nelson de Souza, e os deputados federais Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Ricardo Barros (PP-PR) e Adriana Ventura (Novo-SP).

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/06/2026 08:00 / atualizado em 17/06/2026 12:06
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