"A renda das famílias segue crescendo", afirma Durigan

Durigan (centro) disse durante audiência que, apesar dos juros altos, "a economia brasileira tem conseguido gerar bons resultados" - (crédito: Danandra Rocha/CB/DA.Press)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira (17/6) que a economia brasileira continua apresentando sinais de fortalecimento, impulsionada pelo crescimento dos investimentos e pelo aumento da renda das famílias. A declaração foi feita durante audiência pública conjunta das comissões de Agricultura e de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

Ao apresentar um balanço dos indicadores econômicos, Durigan destacou o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2026. Segundo ele, o crescimento superior a 1% voltou a superar as projeções de analistas e organismos internacionais.

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O ministro chamou atenção para o avanço da Formação Bruta de Capital Fixo, indicador que mede os investimentos realizados na economia. De acordo com ele, a alta de 3,5% em relação ao trimestre anterior foi a maior registrada nos últimos anos para esse período de comparação.

“Apesar dos juros altos, que continuam sendo um problema a ser enfrentado, a economia brasileira tem conseguido gerar bons resultados, inclusive do ponto de vista dos investimentos”, afirmou.

Durigan também respondeu às críticas sobre a percepção da população em relação à economia. Embora tenha citado indicadores como crescimento da produção agrícola, redução do desemprego e queda do desmatamento, o ministro reconheceu que parte dos brasileiros ainda não percebe melhora suficiente em sua situação financeira.

Segundo ele, o governo tem buscado aproximar os resultados macroeconômicos do cotidiano das famílias por meio de medidas voltadas ao consumo e ao crédito.

Entre as ações mencionadas está a política de combustíveis. O ministro afirmou que, apesar da alta dos preços, os reajustes no Brasil ficaram abaixo dos observados em outros países e não comprometeram o abastecimento nacional.

“Desenrola Adimplente”

Outro ponto destacado foi o combate ao endividamento. Durigan atribuiu parte das dificuldades enfrentadas pelas famílias ao aumento do custo do crédito nos últimos anos, influenciado pelo cenário econômico internacional e pela manutenção de juros elevados.

Nesse contexto, ele apresentou resultados da nova etapa do programa Desenrola. Segundo o ministro, pouco mais de um mês após o início da iniciativa, mais de 6 milhões de famílias já foram atendidas. A renegociação tem ocorrido com descontos médios de 80% sobre o valor das dívidas.

Como exemplo, Durigan citou consumidores que possuíam débitos elevados no cartão de crédito e que passaram a ter acesso a condições de refinanciamento com juros menores e prazos mais longos para pagamento.

O ministro também anunciou que o governo prepara uma nova modalidade do programa, voltada para consumidores que mantêm suas obrigações financeiras em dia. Batizada de “Desenrola Adimplente”, a iniciativa deverá ser lançada em conjunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Quem paga é quem tem que ser valorizado. Quem não está pagando tem que voltar a pagar”, declarou.

A audiência foi convocada para que o ministro apresentasse aos parlamentares os resultados da política econômica do governo e detalhasse medidas adotadas pela equipe da Fazenda nas áreas fiscal, financeira e de desenvolvimento econômico.