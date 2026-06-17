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Sabatina no Congresso

"A renda das famílias segue crescendo", afirma Durigan

Em audiência na Câmara, ministro da Fazenda destaca avanço dos investimentos, crescimento do PIB e ampliação do programa Desenrola para reduzir o endividamento das famílias

Durigan (centro) disse durante audiência que, apesar dos juros altos,
Durigan (centro) disse durante audiência que, apesar dos juros altos, "a economia brasileira tem conseguido gerar bons resultados" - (crédito: Danandra Rocha/CB/DA.Press)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira (17/6) que a economia brasileira continua apresentando sinais de fortalecimento, impulsionada pelo crescimento dos investimentos e pelo aumento da renda das famílias. A declaração foi feita durante audiência pública conjunta das comissões de Agricultura e de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

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Ao apresentar um balanço dos indicadores econômicos, Durigan destacou o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2026. Segundo ele, o crescimento superior a 1% voltou a superar as projeções de analistas e organismos internacionais.

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O ministro chamou atenção para o avanço da Formação Bruta de Capital Fixo, indicador que mede os investimentos realizados na economia. De acordo com ele, a alta de 3,5% em relação ao trimestre anterior foi a maior registrada nos últimos anos para esse período de comparação.

“Apesar dos juros altos, que continuam sendo um problema a ser enfrentado, a economia brasileira tem conseguido gerar bons resultados, inclusive do ponto de vista dos investimentos”, afirmou.

Durigan também respondeu às críticas sobre a percepção da população em relação à economia. Embora tenha citado indicadores como crescimento da produção agrícola, redução do desemprego e queda do desmatamento, o ministro reconheceu que parte dos brasileiros ainda não percebe melhora suficiente em sua situação financeira.

Segundo ele, o governo tem buscado aproximar os resultados macroeconômicos do cotidiano das famílias por meio de medidas voltadas ao consumo e ao crédito.

Entre as ações mencionadas está a política de combustíveis. O ministro afirmou que, apesar da alta dos preços, os reajustes no Brasil ficaram abaixo dos observados em outros países e não comprometeram o abastecimento nacional.

“Desenrola Adimplente”

Outro ponto destacado foi o combate ao endividamento. Durigan atribuiu parte das dificuldades enfrentadas pelas famílias ao aumento do custo do crédito nos últimos anos, influenciado pelo cenário econômico internacional e pela manutenção de juros elevados.

Nesse contexto, ele apresentou resultados da nova etapa do programa Desenrola. Segundo o ministro, pouco mais de um mês após o início da iniciativa, mais de 6 milhões de famílias já foram atendidas. A renegociação tem ocorrido com descontos médios de 80% sobre o valor das dívidas.

Como exemplo, Durigan citou consumidores que possuíam débitos elevados no cartão de crédito e que passaram a ter acesso a condições de refinanciamento com juros menores e prazos mais longos para pagamento.

O ministro também anunciou que o governo prepara uma nova modalidade do programa, voltada para consumidores que mantêm suas obrigações financeiras em dia. Batizada de “Desenrola Adimplente”, a iniciativa deverá ser lançada em conjunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Quem paga é quem tem que ser valorizado. Quem não está pagando tem que voltar a pagar”, declarou.

A audiência foi convocada para que o ministro apresentasse aos parlamentares os resultados da política econômica do governo e detalhasse medidas adotadas pela equipe da Fazenda nas áreas fiscal, financeira e de desenvolvimento econômico.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 17/06/2026 11:27 / atualizado em 17/06/2026 11:27
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