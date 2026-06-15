Projetos que transbordarem limite fiscal serão vetados pelo presidente, diz Durigan

Caso o veto seja derrubado no Legislativo, o governo deve apelar para o Supremo para "para garantir a rigidez do país e a força da nossa economia", segundo Durigan - (crédito: Washington Costa/MF)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, voltou a criticar o que o governo considera como “pautas-bomba” no Congresso Nacional. Em entrevista ao economista Felipe Salto, da Warren Investimentos, gravada na última sexta-feira (12/6) e publicada nesta segunda (15), o chefe da equipe econômica disse que o governo seguirá “batalhando” para que esses projetos não sejam aprovados com os textos atuais.

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Entre as medidas, Durigan destacou o Projeto de Lei 5122/2023, que cria uma linha especial de crédito para renegociar dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos e problemas econômicos. Antes de ser aprovado no Senado, o texto foi alinhado com a equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas foi alterado antes da votação, o que gerou mal estar entre o governo e os parlamentares.

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A principal crítica do ministro da Fazenda é o impacto fiscal que ela deve causar nas contas públicas para os próximos anos. De acordo com a equipe econômica, se aprovado, o projeto pode gerar um custo extra de até R$ 140 bilhões, em 13 anos, para a União. Ainda segundo o governo, se forem aprovadas tal como estão, um pacote de nove “pautas-bomba” pode ter um impacto de R$ 111 bilhões por ano.

Nesse contexto, o ministro disse que todos os projetos que ultrapassarem os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Constituição Federal devem ser vetados por Lula e, caso o veto seja derrubado no Legislativo, o governo deve apelar para o Supremo Tribunal Federal (STF) para “para garantir a rigidez do país e a força da nossa economia”, segundo ele.

“Temos trabalhado já nessa linha para preparar o ambiente, sempre com muita abertura e já avisando ao Congresso Nacional a necessidade de todos os Poderes terem responsabilidade fiscal”, disse o ministro.

Dívidas rurais

Durante a entrevista, Durigan também fez críticas ao novo texto do PL das dívidas rurais. Segundo ele, o projeto atual atende a interesses eleitorais em detrimento da saúde financeira do país.

“A gente chegou a fechar um acordo com os senadores, que depois não foi obedecido, mas era um acordo que era melhor para o agronegócio do que o texto aprovado no Senado”, disse Durigan, que completou: “A pretexto de atender a uma determinada bandeira para eleger um determinado deputado, nós estamos botando o próprio agronegócio em risco, para não dizer da taxa de juros e da economia, como um todo”.

