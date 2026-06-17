MCTI e Finep lançam nova rodada de programa para pequenos negócios

Durante a cerimônia de lançamento da iniciativa, a ministra Luciana Santos afirmou que o programa aproxima as políticas públicas dos empreendedores - (crédito: Luara Baggi (ASCOM/MCTI))

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) lançaram, na terça-feira (16/6), a quarta rodada do Programa Tecnova, com recursos de R$ 360 milhões destinados a micro e pequenas empresas.

A iniciativa, que é o principal instrumento de subvenção econômica voltada aos pequenos negócios no Brasil, tem como objetivo contratar até 713 empresas em todo o país. Consideradas as contrapartidas estaduais, os recursos disponíveis podem chegar a cerca de R$ 588 milhões.

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A quantia utilizada pelo Programa Tecnova faz parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/Finep (FNDCT) e estará, pela primeira vez, disponível para as 27 unidades federativas.

As Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs), o Sebrae, e outros agentes descentralizados estaduais serão responsáveis por operacionalizar os recursos do programa. Cerca de 58% dos investimentos federais serão destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com o objetivo de ampliar as oportunidades.

Durante a cerimônia de lançamento da iniciativa, a ministra Luciana Santos afirmou que o programa aproxima as políticas públicas dos empreendedores. “O programa tem uma característica que considero muito bonita e poderosa: ele chega perto de onde a inovação nasce. Ele chega às micro e pequenas empresas brasileiras que carregam grandes ideias, mas que muitas vezes não encontram condições financeiras necessárias para assumir o risco de inovar”, declarou.

As propostas podem ser enviadas até 3 de agosto de 2026. Caso sejam contempladas, terão até 60 meses para executar o projeto. Mais informações podem ser conferidas no edital.