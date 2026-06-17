Secretário de governança digital do DF cita dificuldades para avançar com IA

"Sabe o que é efetividade? É o dado real, a informação real, a IA influenciando a vida do cidadão lá na ponta", discursou o secretário - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O secretário de Estado de Governança Digital e Integração do Distrito Federal, Clemilton Oliveira Junior, comentou nesta quarta-feira (17/6) sobre as dificuldades relacionadas ao uso de novas tecnologias no DF em relação à inteligência artificial (IA) no setor público.

Segundo ele, o governo teve que enfrentar recentemente problemas “enormes” em relação aos sistemas utilizados para a aperfeiçoar a segurança, e a parceria com o setor privado foi fundamental nesse processo.

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“É por isso que eu digo que nós precisamos do setor privado, porque, quando a gente fala em eficiência, a gente tem que pensar também em efetividade. Sabe o que é efetividade? É o dado real, a informação real, a IA influenciando a vida do cidadão lá na ponta. Isso é efetividade. É muito mais do que eficiência. Eficiência você diminui o tempo, você diminui o custo, ok? Isso aí é mais fácil”, disse o secretário.

Os comentários foram feitos durante a 7ª edição do Brasília Summit, organizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense. O evento aconteceu no Hotel Brasília Palace, nesta manhã.

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Oliveira Júnior citou o exemplo do Hospital de Base do DF, na Asa Sul, para comentar sobre a falta de integração entre sistemas de saúde.

“Se o cidadão vai no hospital, faz os procedimentos médicos e vai para casa. No outro dia, passa mal, e ele está lá na região de Sobradinho, 20 km depois, e vai em outro hospital da Secretaria de Saúde, ele tem que fazer tudo de novo, porque sistemas do Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal) não conversam com o sistema da Secretaria de Saúde. Ou seja, ele tem que fazer uma nova consulta, um novo exame, um novo atestado”, exemplificou.

Cidadão precisa de solução prática

Nesse contexto, o secretário acredita que a adoção da IA sem uma solução prática para o cidadão é “gasto de dinheiro”. Por conta disso, ele afirma que é importante a parceria com a iniciativa privada para aperfeiçoar os sistemas de registros no DF, principalmente na área de saúde.

“Eu sei que vocês podem trazer tecnologia aqui para o Distrito Federal, podem levar essa tecnologia para o Brasil e para o mundo. E eu quero dizer para vocês que o Distrito Federal está aberto a recebê-los. Estamos já trabalhando nesse sentido e é um apelo. Eu preciso de vocês”, apelou o secretário às empresas privadas.

