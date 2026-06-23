Ata do Copom destaca ambiente externo ainda adverso como ameaça à Selic

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia para 14,25% ao ano durante a 279ª reunião realizada nos dias 16 e 17 de junho. Na ata divulgada nesta terça-feira (23/6), o Copom destacou que o ambiente externo continua adverso, especialmente em razão dos conflitos no Oriente Médio e das incertezas sobre a política econômica dos Estados Unidos.
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Segundo o relatório Focus utilizado pelo Banco Central, a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é de 5,30% em 2026 e de 4,10% em 2027, patamares acima do centro da meta. O comitê destacou ainda uma piora nas projeções de inflação para 2028.
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