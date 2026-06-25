Brasília lidera alta do IPCA-15 com aumento de passagens aéreas e gasolina

Entre as 11 localidades pesquisadas para o cálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial do país, Brasília registrou a maior variação em junho, com alta de 0,93%. O resultado foi impulsionado principalmente pelo aumento das passagens aéreas, que subiram 11,05%, e da gasolina, com avanço de 3,62% no período.

Na outra ponta, o menor resultado foi observado em Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador, todas com variação de 0,28%. No Rio de Janeiro, contribuíram para conter a inflação as quedas nos preços da hospedagem, com recuo de 5,98%, e do seguro voluntário de veículos, que caiu 4,69%.

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Em Curitiba, os destaques de baixa foram o emplacamento e licença, com redução de 4,83%, e a gasolina, que registrou queda de 1,05%. Já em Salvador, os principais recuos vieram do café moído, que caiu 5,00%, e da gasolina, com baixa de 1,53%.

No resultado geral, o IPCA-15 avançou 0,41% em junho, indicando alta disseminada entre os grupos de consumo, com maior pressão vinda de alimentação e habitação.