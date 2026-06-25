"Governar é escolha", diz Lula ao criticar paralisação de obras públicas

Lula: "É importante vocês saberem que as obras dependem muito de quem governa o país" - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (25/6) que a paralisação de obras públicas e projetos estratégicos no país foi resultado de escolhas políticas feitas por governos anteriores. A declaração ocorreu durante a cerimônia de retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), em Três Lagoas (MS).

Ao comentar a interrupção da fábrica por mais de uma década, o líder petista afirmou que a situação demonstra a influência das decisões de governo sobre o desenvolvimento nacional. Segundo o presidente, não havia justificativa para a paralisação do empreendimento, que já possuía grande parte da estrutura concluída. “É importante vocês saberem que essas coisas dependem muito de quem governa o país”, declarou.

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Lula disse que encontrou mais de 6 mil de projetos interrompidos, entre obras entre escolas e creche. Ele também citou empreendimentos habitacionais que, segundo ele, ficaram sem continuidade. “Só de obras do Minha Casa, Minha Vida tinham 87 mil casas paralisadas, com o povo precisando de casa.”

O chefe do Executivo destacou, ainda, que a capacidade de decidir é determinante para o sucesso de uma gestão. “Governar é escolha... Se você não tem coragem de tomar decisão, as coisas não andam”, afirmou.