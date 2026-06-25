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APREENSÃO ARMA

PGR diz que apreensão de arma de Bolsonaro não indica descumprimento de regras

Manifestação ocorre após pedido do ministro Alexandre de Mores; Polícia Militar apreendeu uma pistola Glock 9mm pertencente a Bolsonaro durante blitz

Polícia Militar apreendeu uma pistola Glock 9mm pertencente a Bolsonaro na noite de 15 de junho durante uma blitz - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
Polícia Militar apreendeu uma pistola Glock 9mm pertencente a Bolsonaro na noite de 15 de junho durante uma blitz - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se nesta quinta-feira (25/6) ao Supremo Tribunal Federal (STF) afirmando que, no atual estágio, a apreensão de uma pistola do ex-presidente Jair Bolsonaro não caracteriza falta disciplinar ou descumprimento das regras da prisão.

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*Matéria em atualização

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 25/06/2026 14:20
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