PGR diz que apreensão de arma de Bolsonaro não indica descumprimento de regras

O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se nesta quinta-feira (25/6) ao Supremo Tribunal Federal (STF) afirmando que, no atual estágio, a apreensão de uma pistola do ex-presidente Jair Bolsonaro não caracteriza falta disciplinar ou descumprimento das regras da prisão.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
*Matéria em atualização
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Saiba Mais
Por Raphaela Peixoto
postado em 25/06/2026 14:20