Haddad define Márcio França como vice para o governo de São Paulo

A chapa do pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT-SP), foi anunciada nesta quinta-feira (25/6), em uma coletiva de imprensa. Haddad definiu o ex-ministro do Empreendedorismo Márcio França (PSB) como vice na chapa, e as ex-ministras Marina Silva e Simone Tebet como pré-candidatas ao Senado.
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O anúncio foi feito após uma reunião, ontem (24), com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. Segundo Haddad, os três nomes se colocaram à disposição para disputar as vagas de vice-governador e senador.
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Nesta semana, o deputado Kim Kataguiri (Missão) e o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) desistiram de concorrer ao governo do estado, consolidando Haddad e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) como os principais nomes da disputa. A possibilidade de definição da eleição já no primeiro turno levou à formação da chapa de Haddad.
O nome de França já vinha sendo cotado para concorrer ao Senado, mas, nas últimas semanas, também se movimentava para disputar o governo do estado.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro