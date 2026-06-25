Galípolo diz que BC disponibiliza informações ao governo dos EUA sobre o Pix

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a instituição auxilia o governo dos Estados Unidos a dar informações ao representante comercial do país, o USTR, sobre o uso do Pix no Brasil. Os norte-americanos abriram uma investigação, com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1973, a respeito da tese levantada pelas empresas de cartão de crédito dos EUA que alegam uma preferência pelo sistema de pagamentos instantâneo em detrimento de outras formas de transação.
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“O Banco Central vem disponibilizando gente e tempo para auxiliar nas explicações necessárias para o governo norte-americano”, disse Galípolo, nesta segunda-feira (25/6), durante a coletiva de apresentação do Relatório de Política Monetária (RPM), na sede da autarquia.
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O chefe da autoridade monetária ainda comentou que percebe uma curiosidade de outros países sobre as funcionalidade do Pix que, segundo ele, está “na fronteira do que há de mais moderno” e é “exemplo para o resto do mundo”. O presidente do BC ainda afirmou que acredita em um processo de incorporação natural de meios de pagamento como o brasileiro por outras economias.
“É o sistema de pagamentos do mundo que vários países querem vir aqui, entender como a gente fez, copiar, mas o Brasil não é o único que tem hoje. Vários outros países têm. E me parece que é um processo de evolução meio natural. A gente está vendo vários outros bancos centrais e autoridades tentarem seguir nesse movimento. Então, me parece que é algo que, com o tempo, terá que ser devidamente aceito e incorporado”, acrescentou Galípolo.
Entenda o caso
No início do mês de junho, o USTR publicou um documento que sugere a adoção de uma tarifa de 25% sobre a importação de produtos brasileiros no país, com uma lista de exceções ampla. Entre as justificativas utilizadas pelo representante comercial está a de que o governo brasileiro e o Banco Central prejudicariam empresas norte-americanas ao priorizar o uso do Pix em detrimento aos cartões de débito e crédito.
Os norte-americanos acusam o Brasil de colocar essas empresas em "desvantagem injusta" em relação ao sistema de pagamentos instantâneo que opera no país. “O papel duplo do Banco Central brasileiro como regulador e proprietário/operador do Pix cria um conflito de interesses, na ausência de salvaguardas processuais adequadas”, destacou, em relatório, o representante comercial Jamieson Greer.
O governo brasileiro segue em negociações com a Casa Branca para tentar evitar a entrada em vigor da tarifa, que poderia ser adotada a partir da segunda quinzena de julho, conforme o calendário previsto pelo USTR. A representação comercial também marcou uma audiência pública para o próximo dia 6 de junho, que deve contar com a presença de entidades do setor privado, além de membros da sociedade civil.
O senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi um dos que confirmaram presença na audiência em Washington, além de seu aliado, o comentarista político Paulo Figueiredo. Ambos são acusados pelo governo Lula de atuar contra os interesses do país junto ao presidente Donald Trump e a outros membros do governo norte-americano.
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