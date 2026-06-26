Franchising vê negócios de conveniência impulsionarem expansão

Mercados autônomos e lavanderias estão entre as franquias que mais crescem no país - (crédito: ABF)

São Paulo* — O sistema de franquias brasileiro segue ampliando sua presença pelo país e já opera em cerca de 70% dos municípios, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Durante coletiva de imprensa, o vice-presidente da entidade, Décio Casarejos Pecin Junio, afirmou que o franchising atingiu um estágio de maturidade que explica sua capacidade de crescimento mesmo diante de um ambiente econômico desafiador.

De acordo com o dirigente, as franquias já estão presentes em aproximadamente 3.900 municípios brasileiros, consolidando um modelo de negócios que, segundo ele, faz parte da rotina dos consumidores. "A gente pode até tentar fugir do franchise, mas o franchise não foge da gente", resumiu.

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Apesar da manutenção da taxa básica de juros em patamar elevado e da inflação ainda pressionando o consumo, Pecin avaliou que o setor tem conseguido fortalecer sua posição por oferecer modelos de negócios testados, transferência estruturada de conhecimento e maior segurança para quem deseja empreender.

Segundo ele, um dos principais diferenciais das franquias é justamente a capacidade de preparar novos empresários, inclusive profissionais sem experiência prévia na gestão de empresas. "O sistema consegue transferir conhecimento e prática de maneira estruturada para milhares de brasileiros que estão dando os primeiros passos na jornada empreendedora", afirmou.

Entre as tendências observadas pela entidade, os negócios voltados à conveniência aparecem como um dos principais motores de crescimento. Pecin destacou o avanço dos mercados autônomos instalados em condomínios e edifícios comerciais, que reduzem o tempo gasto pelo consumidor em deslocamentos para compras do dia a dia. Segundo ele, a valorização do tempo tem influenciado diretamente o comportamento de consumo.

Outro segmento em expansão é o das lavanderias. O executivo relacionou esse crescimento às mudanças no mercado imobiliário, com imóveis menores e redução de áreas de serviço, além da menor disponibilidade de serviços domésticos. As cafeterias também foram citadas entre os formatos que vêm registrando expansão.

Perfil dos investidores

Durante a coletiva, o presidente da ABF, Tom Moreira Leite, apresentou dados sobre o perfil dos visitantes da feira do setor. Segundo levantamento referente à edição anterior do evento, 66% dos participantes compareceram para conhecer melhor o sistema de franquias, enquanto cerca de 27% buscavam abrir um negócio próprio, e 20% pretendiam ampliar seus investimentos no segmento.

Em relação ao valor disponível para investimento, 61% dos interessados pretendem aplicar até R$ 300 mil em uma franquia, enquanto 25% afirmaram dispor de valores superiores. Os dados também mostram que a decisão costuma ser planejada: 32% pretendem investir em até seis meses, 30% entre seis meses e um ano, e 27% entre um e dois anos.

O levantamento da ABF também indica renovação no perfil dos interessados em franquias. A maior parcela dos visitantes pertence à geração millennial, seguida pela geração Z. Juntos, esses dois grupos representam cerca de 65% do público da feira. Para Tom Moreira Leite, essa mudança acompanha a evolução dos próprios modelos de negócios ofertados pelas redes.

Na edição atual do evento, alimentação lidera entre os expositores, com 22% das marcas participantes, seguida pelos segmentos de saúde, beleza e bem-estar, com 14%. O presidente também destacou o crescimento de negócios ligados à economia circular, moda de segunda mão, serviços especializados e novos formatos surgidos a partir de mudanças no comportamento dos consumidores, como franquias voltadas à lavagem de capacetes, impulsionadas pelo aumento dos serviços de entrega.

*A jornalista viajou a convite da ABF