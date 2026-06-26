Feira traz microfranquias com investimento a partir de R$ 7,5 mil

Evolução tecnológica vem impulsionando negócios mais automatizados e atraindo outros perfis de investidores - (crédito: Vincenzo_Rollo)

São Paulo — O mercado de microfranquias é um dos principais destaques da ABF Franchising Expo 2026, realizada entre os dias 24 e 27 de junho no Expo Center Norte, em São Paulo. A feira conta com um espaço dedicado exclusivamente a modelos de negócios de menor investimento, reunindo franquias de diferentes segmentos e ampliando o acesso ao empreendedorismo para quem busca iniciar um negócio com suporte estruturado.

O Espaço Microfranquias reúne redes com modelos operacionais enxutos e investimentos iniciais de até R$ 135 mil, limite que caracteriza esse formato de franquia. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), aproximadamente 40% das redes associadas já operam pelo menos um modelo de microfranquia, demonstrando a consolidação desse segmento no franchising nacional.

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A expansão também aparece nos números do setor. As 20 maiores microfranquias do país somavam 21.030 operações em 2025, crescimento de 17% em relação ao ano anterior. O avanço reforça o aumento da capilaridade desse modelo de negócio em diferentes regiões brasileiras.

Para o diretor da Comissão de Microfranquias e Novos Formatos da ABF, Felipe Buranello, o formato permite que novos empreendedores ingressem no mercado contando com treinamento, processos estruturados e acompanhamento permanente da franqueadora, reduzindo a curva de aprendizado e oferecendo maior segurança para quem deseja abrir ou diversificar um negócio.

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Segundo ele, a evolução tecnológica também tem impulsionado o segmento, com operações mais digitais, automatizadas e escaláveis, capazes de atender diferentes perfis de investidores.

Franquias para diferentes perfis

O espaço reúne oportunidades em áreas como alimentação, turismo, saúde, comunicação, serviços e construção. Entre as opções participantes estão franquias com investimento inicial a partir de R$ 7.500, caso da TZ Viagens, além de marcas como Vai Voando Viagens, CredFácil, Santa Carga, Onpower, Nutty Bavarian, Vinho 24H, Bevita Cuidadores de Pessoas, Acolher e Cuidar e Wisehome.

Além das empresas presentes no espaço temático, outras redes de baixo investimento também estão distribuídas pelos estandes da feira, ampliando as alternativas para quem pretende comparar modelos de negócio e faixas de investimento.

A programação inclui ainda materiais educativos voltados aos futuros franqueados, como o Guia Rápido de Microfranquias, conteúdos da ABF Academy e o Guia Oficial de Franquias da ABF, disponíveis durante o evento para orientar a escolha e a gestão de uma franquia.

Entre as empresas participantes, o market4u apresenta um novo totem inteligente de pagamento equipado com reconhecimento facial para validação de compras e integração de promoções. A rede, que atua com mercados autônomos, já possui mais de 2.700 unidades em operação em mais de 185 cidades brasileiras e pretende atingir 4 mil lojas até o fim de 2026.

Durante a feira, oferece condições especiais para novos franqueados, incluindo bônus na taxa de franquia para negociações iniciadas no evento. O investimento para ingresso na rede parte de R$ 80 mil.

Limpeza

No segmento de limpeza e conservação, a Maria Brasileira leva à feira ferramentas de geomarketing que permitem aos visitantes analisar o potencial de consumo e a viabilidade do negócio em diferentes localidades. A estratégia de expansão da empresa está voltada principalmente para municípios com até 100 mil habitantes, além do fortalecimento da atuação no mercado corporativo. A franquia exige investimento inicial de R$ 49,3 mil.

Estreando na ABF Franchising Expo, a PitCap aposta na demonstração prática de sua tecnologia de higienização automatizada de capacetes por meio de vending machines. O sistema utiliza radiação UV-C e vapor quente para realizar a limpeza interna em cerca de quatro minutos. A empresa projeta encerrar o ano com 200 unidades em operação e oferece franquias a partir de R$ 23,5 mil.

Com diferentes faixas de investimento e modelos operacionais variados, a edição de 2026 da ABF Franchising Expo reforça a tendência de democratização do franchising, oferecendo alternativas tanto para empreendedores iniciantes quanto para investidores interessados em ampliar seus negócios por meio de redes já consolidadas.

*A jornalista viajou a convite da ABF