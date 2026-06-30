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Brasil x Japão derruba consumo de energia e leva ONS a cortar 20 GW

Queda de demanda durante jogo da Copa obrigou o operador a reduzir geração eólica e solar para equilibrar o sistema elétrico. ONS alerta para novo desafio no próximo confronto da seleção

Em nota, o órgão afirmou que o corte de cerca de 20 GW
Em nota, o órgão afirmou que o corte de cerca de 20 GW "se deve à elevada geração distribuída e carga muito reduzida" - (crédito: Freepik)

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) realizou um corte de aproximadamente 20 gigawatts (GW) na geração eólica e solar na tarde de segunda-feira (29/5) para manter o equilíbrio do sistema elétrico brasileiro, diante da forte queda de consumo registrada durante o jogo da Seleção contra o Japão pela Copa do Mundo.

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A partida, que garantiu a classificação do Brasil às oitavas de final, foi a primeira do torneio disputada no início da tarde, às 14h, período em que a demanda industrial e de serviços ainda está em operação e a geração solar atinge níveis elevados.

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Nesse cenário, a redução abrupta do consumo provocada pela mobilização de consumidores para assistir ao jogo ampliou o desafio de operação do sistema. Em nota, o órgão afirmou que o corte de cerca de 20 GW “se deve à elevada geração distribuída e carga muito reduzida”.

Os impactos no consumo foram expressivos. Durante a partida, a carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) caiu cerca de 21%, atingindo 66.515 megawatts médios por volta do intervalo.

Já no fim do jogo, às 16h02, o cenário se inverteu rapidamente: em apenas uma hora, a demanda subiu 12.783 MW, volume equivalente ao consumo médio somado dos estados de Minas Gerais e Paraná, refletindo a retomada das atividades econômicas e domésticas.

O diretor-geral do ONS, Marcio Rea, afirmou que o comportamento da carga durante grandes eventos esportivos impõe desafios adicionais à operação. “Avaliamos que mais pessoas estarão ligadas na Copa, o que poderá aumentar ainda mais a complexidade da operação. De qualquer maneira, estamos preparados para continuar garantindo o equilíbrio do SIN e o atendimento às demandas da nossa torcida e de toda a sociedade brasileira”, disse, em nota.

Os dados operacionais mostram um padrão típico de grandes eventos, com queda progressiva da demanda cerca de uma hora antes da partida, leve recuperação durante o intervalo, e forte retomada após o apito final. A carga voltou a subir rapidamente e, por volta das 18h, já retornava aos níveis usuais de uma segunda-feira.

Próximo jogo

Para o próximo jogo do Brasil, marcado para as 17h de domingo (5/7), o ONS avalia que o desafio pode ser diferente. Embora a menor atividade econômica aos domingos reduza parte da oscilação de consumo, o operador mantém atenção ao risco de excedentes de geração renovável, especialmente no Nordeste, onde já foram registrados cortes relevantes em situações recentes.

O órgão também monitora a necessidade de eventual acionamento de medidas emergenciais para controle de oferta, incluindo a redução de produção de termelétricas a biomassa e pequenas centrais hidrelétricas conectadas à distribuição — mecanismo que já foi utilizado em situações pontuais neste ano para preservar a estabilidade do sistema.

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Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 30/06/2026 14:30
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