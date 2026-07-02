FMI vai elevar projeção para economia brasileira em 2026, diz Durigan

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (2/7) que o Fundo Monetário Internacional (FMI) deve revisar para cima sua projeção de crescimento para a economia brasileira em 2026. Segundo ele, a informação foi repassada diretamente pelo organismo internacional nesta manhã.

"O FMI me ligou hoje cedo informando que reajustou para cima a previsão de crescimento do Brasil para 2026", afirmou durante o 1º Fórum Econômico da Transformação Ecológica Brasileira, realizado na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (BNDES), no Rio de Janeiro.

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A declaração ocorre um dia após o FMI divulgar relatório em que classifica a economia brasileira como "notavelmente resiliente" diante de uma sequência de choques econômicos. No documento, o fundo avalia que, após uma desaceleração prevista para 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) do país deverá voltar a ganhar ritmo em 2026, com expansão próxima de 2,5%, mantendo esse patamar no médio prazo.

O relatório também avalia que o Banco Central conduziu de forma adequada a política monetária ao reduzir os juros em março e abril, mas ressalta que as próximas decisões deverão considerar o cenário de elevada incerteza e as pressões inflacionárias associadas ao aumento dos preços globais da energia.

Resultados econômicos

A divulgação da nova rodada de atualização das projeções do Fundo está prevista para 8 de julho. Durante o evento, Durigan afirmou que a melhora na percepção sobre a economia brasileira reflete as medidas adotadas pelo governo para fortalecer o crescimento sustentável.

O ministro destacou indicadores como inflação e desemprego em níveis historicamente baixos, recordes sucessivos na produção agropecuária e a aprovação da reforma tributária como fatores que reforçam a confiança na economia.