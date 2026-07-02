Corretor vende R$ 20,5 milhões e fatura viagem para final da Copa

Uma campanha de vendas do empreendimento Lagom Perequê, em Porto Belo (SC), premiou corretores e imobiliárias com ingressos para o maior evento de futebol do mundo. A ação movimentou R$ 180 milhões para o projeto, que tem um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 3,5 bilhões.

O corretor Douglas Carneiro, da imobiliária Águia, foi o campeão da disputa ao registrar R$ 20,5 milhões em VGV vendido. Ele garantiu o prêmio máximo: um ingresso com experiência VIP para a final do evento em Nova York.

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Ranking da campanha

A "Seleção Lagom 2026", campanha organizada pela GT Home & ABC, premiou os cinco melhores corretores e as três imobiliárias com maior desempenho. Confira os três primeiros colocados:

1º lugar: Douglas Carneiro (Águia), com R$ 20,5 milhões vendidos.

2º lugar: Jordana Bueno (Vivaci), com R$ 11,6 milhões vendidos.

3º lugar: Vinícius Vasconsellos (CRI), com R$ 9,6 milhões comercializados.

Jordana e Vinícius foram premiados com ingressos para o jogo do Brasil em Miami, também em experiência VIP, com passagem aérea e hospedagem incluídas. Entre as imobiliárias, a CRI Soluções Imobiliárias Balneário liderou, seguida pela Águia Consultoria Imobiliária e Mercatto Imóveis.

Segundo Inácio Thomé, CEO da GT Home & ABC, o resultado demonstra o comprometimento do mercado com o projeto. Ele afirma que Porto Belo se consolidou como um dos mercados de alto padrão mais relevantes do país.

Projeto supera R$ 750 milhões em vendas

Com o sucesso da campanha, o Lagom Perequê ultrapassou R$ 750 milhões vendidos desde seu lançamento, considerando as três torres já em construção. O empreendimento possui o maior alvará de construção já emitido em Porto Belo e prevê seis torres residenciais e uma de uso misto.

O masterplan de 123 mil m² fica a menos de 80 metros da praia. Cerca de 90 mil m² foram destinados à preservação ambiental, enquanto a área de lazer soma 32 mil m², com 57 ambientes. Os apartamentos variam de 40 m² a 197 m².

Porto Belo é hoje a primeira cidade fora das capitais no ranking nacional de demanda por imóveis de alto padrão. Segundo dados da DWV, o VGV total do município ultrapassou R$ 3,8 bilhões em 2025, uma alta de 32,4% em relação ao ano anterior.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.