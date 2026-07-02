Corretor vende R$ 20,5 milhões e fatura viagem para final da Copa

Uma campanha de vendas do empreendimento Lagom Perequê, em Porto Belo (SC), premiou corretores e imobiliárias com ingressos para o maior evento de futebol do mundo. A ação movimentou R$ 180 milhões para o projeto, que tem um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 3,5 bilhões.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O corretor Douglas Carneiro, da imobiliária Águia, foi o campeão da disputa ao registrar R$ 20,5 milhões em VGV vendido. Ele garantiu o prêmio máximo: um ingresso com experiência VIP para a final do evento em Nova York.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia Mais
-
Conheça os vencedores do Prêmio Correio Braziliense CasaCor Brasília 2025
-
Vôlei de Praia: finais deste domingo da etapa de Brasília estão definidas
-
Prêmio Brasil Olímpico 2025 será em 11 de dezembro, no Rio
Ranking da campanha
A "Seleção Lagom 2026", campanha organizada pela GT Home & ABC, premiou os cinco melhores corretores e as três imobiliárias com maior desempenho. Confira os três primeiros colocados:
-
1º lugar: Douglas Carneiro (Águia), com R$ 20,5 milhões vendidos.
-
2º lugar: Jordana Bueno (Vivaci), com R$ 11,6 milhões vendidos.
-
3º lugar: Vinícius Vasconsellos (CRI), com R$ 9,6 milhões comercializados.
Jordana e Vinícius foram premiados com ingressos para o jogo do Brasil em Miami, também em experiência VIP, com passagem aérea e hospedagem incluídas. Entre as imobiliárias, a CRI Soluções Imobiliárias Balneário liderou, seguida pela Águia Consultoria Imobiliária e Mercatto Imóveis.
Segundo Inácio Thomé, CEO da GT Home & ABC, o resultado demonstra o comprometimento do mercado com o projeto. Ele afirma que Porto Belo se consolidou como um dos mercados de alto padrão mais relevantes do país.
Projeto supera R$ 750 milhões em vendas
Com o sucesso da campanha, o Lagom Perequê ultrapassou R$ 750 milhões vendidos desde seu lançamento, considerando as três torres já em construção. O empreendimento possui o maior alvará de construção já emitido em Porto Belo e prevê seis torres residenciais e uma de uso misto.
O masterplan de 123 mil m² fica a menos de 80 metros da praia. Cerca de 90 mil m² foram destinados à preservação ambiental, enquanto a área de lazer soma 32 mil m², com 57 ambientes. Os apartamentos variam de 40 m² a 197 m².
Porto Belo é hoje a primeira cidade fora das capitais no ranking nacional de demanda por imóveis de alto padrão. Segundo dados da DWV, o VGV total do município ultrapassou R$ 3,8 bilhões em 2025, uma alta de 32,4% em relação ao ano anterior.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.