Setor de serviços registra ganho de 0,3% em julho, aponta IBGE

O setor de serviços do país registrou alta de 0,3% em julho de 2025, marcando o sexto mês consecutivo de crescimento. Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta sexta-feira (12/9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano, o setor acumula alta de 2,6%, e o acumulado em 12 meses é de 2,9%.
Três das cinco atividades pesquisadas apresentaram crescimento no mês, com destaque para informação e comunicação, que apresentou expansão de 1,0%. Entre os demais setores, destacam-se os avanços dos profissionais, administrativos e complementares, de 0,4%, e dos serviços prestados às famílias, de 0,3%.
Por outro lado, o setor de transportes apresentou a maior queda, de 0,6%, seguido pela categoria de outros serviços, que recuou 0,2%. Segundo o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, o revés dos transportes foi explicado pela menor receita apurada no transporte dutoviário e no transporte aéreo de passageiros.
“A queda do volume transporte aéreo em julho está relacionada tanto com o aumento dos preços das passagens, como também com a base de comparação mais elevada dos últimos meses, já que o transporte aéreo vinha de 5 meses seguidos de crescimento, com ganho acumulado de 22,1%”, observou.
Atividades turísticas
O índice de atividades turísticas recuou 0,7% em julho frente ao mês imediatamente anterior, terceiro resultado negativo seguido. De acordo com Lobo, a queda “está diretamente relacionada com o recuo do transporte aéreo neste mês”.
Regionalmente, 10 dos 17 locais pesquisados acompanharam o movimento de queda verificado na atividade turística nacional. A influência negativa mais relevante veio do Rio de Janeiro, seguido por Bahia e Amazonas. Em sentido oposto, São Paulo liderou os ganhos do turismo no mês, seguido por Paraná e Minas Gerais.
