Por que julho é considerado o inimigo nº 1 dos alérgicos

Allegra reformula o design de suas embalagens para facilitar a identificação e a escolha do consumidor na gôndola - (crédito: Divulgação)

Julho é um mês crítico para alergias respiratórias no Brasil devido ao clima seco e frio. Para dialogar com o consumidor neste período, Allegra lança a campanha “Mês que Allegra”, que aproveita a coincidência da data de 8 de julho, Dia Mundial da Alergia e Dia Mundial da Alegria.

A iniciativa busca mostrar que viver sem os sintomas da alergia é um passo importante para resgatar a disposição e o bom-humor.

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Como escolher o antialérgico ideal

A campanha possui uma mensagem educativa ao consumidor sobre os anti-histamínicos. Os tradicionais, de primeira geração, costumam causar sonolência e podem atrapalhar a rotina. Recomendações médicas recentes orientam a opção por antialérgicos de segunda geração.

Allegra, por exemplo, oferece alívio rápido sem esse efeito colateral, permitindo que adultos e crianças mantenham o foco em suas atividades. No caso de seu portfólio pediátrico, a marca destaca a importância de não impactar o aprendizado.

Segundo Renato Praxedes, médico parceiro de Allegra, medicamentos mais antigos ultrapassam a barreira do sistema nervoso central, causando cansaço. "Já as moléculas de segunda geração atuam de forma isolada nos receptores da alergia, eliminando os sintomas rapidamente sem interferir no estado de alerta e no bem-estar", explica.

Comunicação em diversos canais

A estratégia de comunicação une entretenimento e informação. A mensagem central será divulgada em plataformas como Instagram, TikTok e YouTube, com conteúdos de influenciadores para gerar conversas sobre o impacto das alergias no cotidiano.

A presença online está integrada ao comércio eletrônico, direcionando o público para compras nos principais parceiros digitais. Ofertas estarão disponíveis em canais online e lojas físicas durante todo o mês, com destaque para a data promocional de 7 de julho.

A campanha também se estende ao ambiente físico, com ativações em mobiliários urbanos, relógios de rua e QR Codes em pontos de atendimento médico.

Novas embalagens e experiência de compra

Para facilitar a jornada do consumidor, Allegra reformulou o design de suas embalagens. O objetivo é tornar a identificação dos produtos mais rápida e intuitiva nas gôndolas, além de sinalizar as embalagens econômicas para quem busca maior custo-benefício.

A modernização é acompanhada por kits promocionais por tempo limitado. A versão infantil vem com o aplicador de lavagem nasal “Nose Wash”, enquanto a adulta oferece um organizador de comprimidos. A marca também promove descontos na segunda unidade e uma parceria com o iFood garante ofertas especiais no aplicativo.

“Incentivar uma rotina sem os incômodos da alergia é devolver às pessoas a liberdade de viver plenamente. O ‘Mês da Allegria’ nasce para solidificar esse compromisso com os brasileiros, gerando impacto real na qualidade de vida dos nossos consumidores”, comenta Vitoria Hernandez, líder de Marketing de Allegra no Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.