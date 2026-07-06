"Terra à Deriva 2": Fenômeno chinês chega ao Brasil com atriz brasileira

Cena de Terra à Deriva 2: Destino destaca a ação e o drama da colaboração global para salvar a humanidade em meio ao caos - (crédito: Divulgação)

A SATO Company confirmou a estreia de Terra à Deriva 2: Destino para agosto no Brasil. A sequência do fenômeno de ficção científica chinês chega ao país após arrecadar US$ 589 milhões globalmente, garantindo o 9º lugar nas bilheterias de 2023.

Na China, o filme ultrapassou a marca de US$ 500 milhões em apenas 16 dias e foi o candidato do país para a categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar de 2024. A trama conta com a participação da atriz paulista Daniela Tassy, que interpreta uma astronauta brasileira com papel importante na história.

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O primeiro filme da saga, baseado na obra de Liu Cixin, foi lançado mundialmente pela Netflix e se tornou a terceira maior bilheteria de 2019, atrás de Vingadores: Ultimato e Capitã Marvel. A sequência mantém a grandiosidade e foi bem recebida pela crítica e pelo público, com nota média de 8.3 na plataforma chinesa Douban, que funciona de forma semelhante ao IMDB.

Produção expandida

Dirigido por Frant Gwo, o longa teve sua área de filmagens ampliada em dez vezes, ocupando 1 milhão de metros quadrados. Os efeitos visuais, novamente sob responsabilidade da empresa Pixomondo, são um dos destaques. O elenco traz a atriz Daniela Tassy, que se mudou para a China em 2014 para estudar o idioma e construiu sua carreira artística no país.

A colaboração entre nações para salvar a humanidade da extinção do sol é um tema central, assim como no primeiro filme. Terra à Deriva 2: Destino explora essa ideia com cenas gravadas em locações nos Estados Unidos, França, Islândia e Colômbia. As filmagens foram feitas por equipes locais, coordenadas em tempo real a partir da China por meio de tecnologia de nuvem e streaming.

A franquia já acumula mais de US$ 1,24 bilhão com os dois filmes e tem uma terceira produção confirmada para 2027. O filme estreia em 20 de agosto nos cinemas brasileiros.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.