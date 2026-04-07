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Projeto oferece distribuição gratuita de óculos no Setor Comercial Sul

Iniciativa voltada para moradores em situação de vulnerabilidade abre ponto fixo de retirada e consulta on-line. Interessados devem se cadastrar pelo site

Iniciativa que oferece óculos gratuitos faz parte de um projeto que vai beneficiar 35 mil pessoas - (crédito: Foto: Jhonatan Viera/Sejus-DF)
Iniciativa que oferece óculos gratuitos faz parte de um projeto que vai beneficiar 35 mil pessoas - (crédito: Foto: Jhonatan Viera/Sejus-DF)

Moradores do Distrito Federal que necessitam de correção visual e vivem em regiões de vulnerabilidade já podem se cadastrar para receber óculos gratuitos. A iniciativa, realizada pela Beneficência Hospitalar de Cesário Lange (BHCL) em parceria com a Secretaria de Saúde do DF, pretende beneficiar 35 mil pessoas.

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O projeto prioriza idosos, pessoas com deficiência, trabalhadores informais e pacientes com doenças crônicas, oferecendo modelos de armações monofocais em diferentes formatos e cores para quem possui receita oftalmológica emitida nos últimos 12 meses.

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Para facilitar o acesso, o projeto anunciou, nesta terça-feira (7/4), a abertura de um ponto fixo de retirada no Edifício Paulo Sarasate, no Setor Comercial Sul (SCS). O local funcionará como alternativa aos mutirões itinerantes, atendendo ao público sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 18h.

Segundo a gerente do projeto, Pollyanna de Paula, a escolha do endereço é estratégica por estar próximo à Rodoviária do Plano Piloto e à Estação Galeria do Metrô. “Com a possibilidade de que os beneficiários retirem os óculos no Setor Comercial Sul, pacientes de todo o DF podem ser atendidos”, destacou.

Além do novo posto físico, os beneficiários agora contam com a ferramenta "Consultar Situação do Seu Óculos" no site oficial, permitindo o acompanhamento em tempo real da produção após a aprovação da triagem técnica.

Para participar, os interessados devem acessar o portal www.minhasaudedf.com.br, preencher os dados básicos e anexar a receita médica. A retirada só poderá ser feita após a confirmação enviada ao celular cadastrado, mediante apresentação de documento de identidade no escritório do projeto.

Serviço

Segunda, quarta e sexta — das 14h às 18h

Edifício Paulo Sarasate — SCS Q. 2, Bloco C, Lote 115, 6º andar — Asa Sul, Brasília/DF — CEP 70302-911

Apresentar documento de identificação.

Cadastro obrigatório: www.minhasaudedf.com.br

Atualizações: instagram.com/minhasaudedf

Saiba Mais

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 07/04/2026 13:30
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