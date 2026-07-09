Novo Hyundai i20 desembarca em Brasília com foco em tecnologia e conforto

O novo Hyundai i20 é a mais recente opção no segmento de carros compactos a chegar ao Distrito Federal. O modelo já pode ser encontrado nas concessionárias do Grupo Saga em Brasília, ampliando a oferta de veículos voltados para a mobilidade urbana na região.
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A chegada do hatch faz parte da estratégia de renovação da linha da Hyundai no Brasil e reforça a atuação da marca na capital federal. O carro foi desenvolvido para atender às necessidades do uso diário, reunindo recursos de conectividade e tecnologia.
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Seu conjunto foi pensado para oferecer eficiência, conforto e segurança aos ocupantes.
Para marcar o lançamento, o Grupo Saga realiza um café da manhã neste sábado (11/7), para clientes e convidados, no SIA. O evento permitirá conhecer o veículo de perto, conferir suas principais características e conversar com a equipe responsável.
“O Hyundai i20 amplia a nossa linha de produtos e chega para atender consumidores que buscam um veículo moderno, funcional e preparado para a rotina”, afirma Wender Tiradentes, diretor da Saga Hyundai DF.
Ele explica que o objetivo é proporcionar um primeiro contato com o modelo, apresentando seus diferenciais e aproximando o público da novidade.
Saiba mais
Apresentação do Hyundai i20 – Grupo Saga
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Data: dia 11/07 (sábado)
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Horário: 9h30
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Local: Concessionária Hyundai Grupo Saga – Brasília
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Endereço: SIA Trecho 2, S/N, Lote 1750/1760 Parte 2 - Zona Industrial (Guará)
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.