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Anac garante assentos para menores de 16 anos ao lado de responsáveis

A medida, publicada no Diário Oficial da União, isenta o cliente de qualquer taxa adicional das companhias aéreas para acomodarem crianças e adolescentes junto a familiares

Taxas de mudança de classe ou de escolha de assento com espaço extra para as pernas serão normalmente exigidas - (crédito: Reprodução/Huang Zongxing/Freepik)
Taxas de mudança de classe ou de escolha de assento com espaço extra para as pernas serão normalmente exigidas - (crédito: Reprodução/Huang Zongxing/Freepik)

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) editou resolução que obriga as companhias aéreas a garantirem o direito de passageiros menores de 16 anos à marcação de assento ao lado de seu responsável ou familiar. A medida foi publicada, nesta quarta-feira (8/7), no Diário Oficial da União, e atende a uma decisão judicial. 

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Segundo o texto, as empresas não poderão cobrar taxa adicional no momento da aquisição da passagem ou quando houver necessidade de alteração da reserva para alocação de passageiros menores de 16, exceto em casos de mudança de classe ou de escolha de assento com espaço extra para as pernas, hipótese em que o pagamento de taxa adicional será normalmente exigido.

“O descumprimento das disposições estabelecidas nesta Resolução sujeita o infrator às penalidades administrativas previstas na legislação vigente, aplicando-se, às infrações praticadas, os valores de multa da Tabela I do Anexo III da Resolução nº 762, de 18 de dezembro de 2024”, explica a medida.

A resolução entrou em vigor na data de sua publicação. 

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

 

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Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 09/07/2026 12:05 / atualizado em 09/07/2026 12:06
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