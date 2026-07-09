Gás do Povo: Veja como garantir seu botijão gratuito a partir desta sexta

A CAIXA libera nesta sexta-feira (10) o vale-recarga do programa Gás do Povo para cerca de 9 milhões de famílias em todo o país. O benefício permite a recarga gratuita do botijão de gás diretamente em um dos 25 mil pontos de revenda credenciados.
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Para receber o vale, o responsável familiar deve ir a uma revendedora participante e fazer a validação eletrônica na máquina "azulzinha" da CAIXA.
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Como validar o vale-recarga
A confirmação do benefício pode ser realizada de três maneiras diferentes no momento da retirada do botijão:
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Cartão do Bolsa Família: com chip, utilizando a senha pessoal;
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Cartão de débito da CAIXA: com a digitação da senha;
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CPF: informando o número e o código de validação enviado para o celular cadastrado na CAIXA.
Frequência e regras do benefício
Os vales-recarga são liberados todo dia 10 de cada mês, mas a frequência com que cada família recebe o benefício depende do número de integrantes registrados no Cadastro Único.
Domicílios com dois ou três membros têm direito a um vale a cada três meses. Já as famílias com quatro ou mais integrantes recebem o benefício a cada dois meses.
Como consultar seu direito ao Gás do Povo
Os beneficiários podem verificar se têm direito ao vale-recarga e localizar as revendas cadastradas por meio dos seguintes canais:
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Site do MDS na seção Gás do Povo;
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Aplicativo “Meu Social”;
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Aplicativo Benefícios Sociais CAIXA;
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Portal Cidadão CAIXA;
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Atendimento CAIXA Cidadão pelo telefone 0800 726 0207.
A operacionalização do programa é de responsabilidade da CAIXA. Dúvidas sobre o Gás do Povo podem ser esclarecidas pelo telefone 121, no canal FalaBR ou no SAC CAIXA, pelo número 0800 726 0101. A instituição também mantém páginas específicas sobre o programa para beneficiários e revendedores.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.