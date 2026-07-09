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PROGRAMA SOCIAL

Gás do Povo: Veja como garantir seu botijão gratuito a partir desta sexta

Cerca de 9 milhões de famílias serão beneficiadas com a recarga; saiba quem tem direito e como validar o vale diretamente nas revendas credenciadas

Os vales-recarga são liberados todo dia 10 de cada mês, mas a frequência com que cada família recebe o benefício depende do número de integrantes registrados no Cadastro Único - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Os vales-recarga são liberados todo dia 10 de cada mês, mas a frequência com que cada família recebe o benefício depende do número de integrantes registrados no Cadastro Único - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A CAIXA libera nesta sexta-feira (10) o vale-recarga do programa Gás do Povo para cerca de 9 milhões de famílias em todo o país. O benefício permite a recarga gratuita do botijão de gás diretamente em um dos 25 mil pontos de revenda credenciados.

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Para receber o vale, o responsável familiar deve ir a uma revendedora participante e fazer a validação eletrônica na máquina "azulzinha" da CAIXA.

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Como validar o vale-recarga

A confirmação do benefício pode ser realizada de três maneiras diferentes no momento da retirada do botijão:

  • Cartão do Bolsa Família: com chip, utilizando a senha pessoal;

  • Cartão de débito da CAIXA: com a digitação da senha;

  • CPF: informando o número e o código de validação enviado para o celular cadastrado na CAIXA.

Frequência e regras do benefício

Os vales-recarga são liberados todo dia 10 de cada mês, mas a frequência com que cada família recebe o benefício depende do número de integrantes registrados no Cadastro Único.

Domicílios com dois ou três membros têm direito a um vale a cada três meses. Já as famílias com quatro ou mais integrantes recebem o benefício a cada dois meses.

Como consultar seu direito ao Gás do Povo

Os beneficiários podem verificar se têm direito ao vale-recarga e localizar as revendas cadastradas por meio dos seguintes canais:

  • Site do MDS na seção Gás do Povo;

  • Aplicativo “Meu Social”;

  • Aplicativo Benefícios Sociais CAIXA;

  • Portal Cidadão CAIXA;

  • Atendimento CAIXA Cidadão pelo telefone 0800 726 0207.

A operacionalização do programa é de responsabilidade da CAIXA. Dúvidas sobre o Gás do Povo podem ser esclarecidas pelo telefone 121, no canal FalaBR ou no SAC CAIXA, pelo número 0800 726 0101. A instituição também mantém páginas específicas sobre o programa para beneficiários e revendedores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/07/2026 18:40 / atualizado em 09/07/2026 18:40
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