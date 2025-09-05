Gás do Povo: programa beneficiará 134 mil pessoas no DF

Programa estima que 15,5 milhões de famílias serão beneficiadas - (crédito: Secretaria de Comunicação Social)

Laíza Ribeiro*

Nesta quinta-feira (4/9), o governo federal lançou o programa Gás do Povo, em Belo Horizonte (MG), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A iniciativa, que garante a gratuidade na aquisição do botijão de gás de cozinha a quem está inscrito no Cadastro Único, beneficiará 134.433 famílias no Distrito Federal. O programa substitui o Auxílio Gás, que depositava a quantia em dinheiro na conta do beneficiário.

A nova política pública, criada com o intuito de garantir mais justiça social e dignidade às famílias de baixa renda, beneficiará, 15,5 milhões de famílias em todo o país, o que corresponde a 50 milhões de pessoas que poderão receber o benefício.

A iniciativa, que substitui o Auxílio Gás, passará por um período de transição, no qual o governo deixa de fazer o repasse em dinheiro para entregar diretamente o gás ao beneficiário. A previsão é entregar os primeiros botijões em novembro deste ano e que, em março de 2026, todas as famílias inscritas no Cadastro Único serão alcançadas.

Quem poderá receber:

Famílias com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 759) inscritas no CadÚnico;

Famílias que recebem Bolsa Família (renda de até R$218).

O programa é cumulativo com outros programas. Para ter acesso ao benefício, todos os dados no Cadastro Único devem estar atualizados e sem inconsistências e o CPF do responsável familiar deve estar regular. Os cadastros regulares serão conferidos pelo governo.

Os botijões poderão ser retirados em distribuidoras credenciadas após comprovação de que o cidadão é beneficiário, e poderá ser feita de quatro formas que ainda estão em fase de detalhamento:

Pelo aplicativo Vale Digital;

Cartão do programa;

QR Code, disponível por meio do Cartão do Bolsa Família ou agência da Caixa Econômica Federal.

A quantidade de botijões que o beneficiário terá direito, dependerá de quantos integrantes tem na família.

Famílias com 2 integrantes poderão receber até 3 botijões por ano. Cada vale tem prazo de quatro meses;

Famílias com 3 integrantes: podem receber até 4 botijões por ano. A validade é de três meses para cada vale.

Famílias com 4 ou mais integrantes: até 6 botijões por ano. A validade é de quatro meses.

As distribuidoras credenciadas serão exibidas em uma lista atualizada no aplicativo e devem obedecer à identidade visual do programa em materiais de comunicação, veículos de transporte, nas portarias de revenda e nos botijões de GLP.

Empresas que desejam se credenciar no programa, devem procurar uma agência da Caixa.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado