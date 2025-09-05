Gás do Povo: programa beneficiará 134 mil pessoas no DF

Laíza Ribeiro*
Nesta quinta-feira (4/9), o governo federal lançou o programa Gás do Povo, em Belo Horizonte (MG), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A iniciativa, que garante a gratuidade na aquisição do botijão de gás de cozinha a quem está inscrito no Cadastro Único, beneficiará 134.433 famílias no Distrito Federal. O programa substitui o Auxílio Gás, que depositava a quantia em dinheiro na conta do beneficiário.
A nova política pública, criada com o intuito de garantir mais justiça social e dignidade às famílias de baixa renda, beneficiará, 15,5 milhões de famílias em todo o país, o que corresponde a 50 milhões de pessoas que poderão receber o benefício.
- Leia também: Claro começa a ativar o 5.5G no Mané Garrincha
A iniciativa, que substitui o Auxílio Gás, passará por um período de transição, no qual o governo deixa de fazer o repasse em dinheiro para entregar diretamente o gás ao beneficiário. A previsão é entregar os primeiros botijões em novembro deste ano e que, em março de 2026, todas as famílias inscritas no Cadastro Único serão alcançadas.
Quem poderá receber:
-
Famílias com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 759) inscritas no CadÚnico;
-
Famílias que recebem Bolsa Família (renda de até R$218).
O programa é cumulativo com outros programas. Para ter acesso ao benefício, todos os dados no Cadastro Único devem estar atualizados e sem inconsistências e o CPF do responsável familiar deve estar regular. Os cadastros regulares serão conferidos pelo governo.
Os botijões poderão ser retirados em distribuidoras credenciadas após comprovação de que o cidadão é beneficiário, e poderá ser feita de quatro formas que ainda estão em fase de detalhamento:
-
Pelo aplicativo Vale Digital;
-
Cartão do programa;
-
QR Code, disponível por meio do Cartão do Bolsa Família ou agência da Caixa Econômica Federal.
A quantidade de botijões que o beneficiário terá direito, dependerá de quantos integrantes tem na família.
-
Famílias com 2 integrantes poderão receber até 3 botijões por ano. Cada vale tem prazo de quatro meses;
-
Famílias com 3 integrantes: podem receber até 4 botijões por ano. A validade é de três meses para cada vale.
-
Famílias com 4 ou mais integrantes: até 6 botijões por ano. A validade é de quatro meses.
As distribuidoras credenciadas serão exibidas em uma lista atualizada no aplicativo e devem obedecer à identidade visual do programa em materiais de comunicação, veículos de transporte, nas portarias de revenda e nos botijões de GLP.
Empresas que desejam se credenciar no programa, devem procurar uma agência da Caixa.
*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado