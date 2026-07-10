IPCA desacelera para 0,16% em junho com queda no preço dos alimentos

Grupo de alimentação e bebidas teve a maior variação negativa entre os nove grupos pesquisados e exerceu o maior impacto para baixo sobre o índice geral - (crédito: Adriano Gadini por Pixabay)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no país, avançou 0,16% em junho, após registrar alta de 0,58% em maio, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (10/7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado mostra uma desaceleração expressiva da inflação na passagem de maio para junho, impulsionada, principalmente, pela queda nos preços dos alimentos.

O grupo alimentação e bebidas foi o principal responsável por aliviar a inflação no mês. Com recuo de 0,24%, registrou a maior variação negativa entre os nove grupos pesquisados e exerceu o maior impacto para baixo sobre o índice geral.



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Na direção oposta, a habitação apresentou a maior alta mensal, de 0,63%, além de exercer o maior impacto positivo sobre o índice. Apesar disso, o grupo também perdeu força em relação a maio, refletindo a desaceleração da energia elétrica residencial, cuja alta passou de 3,67% para 1,53%. Ainda assim, o item permaneceu como o principal impacto individual sobre a inflação de junho.

Resultado por grupos

Alimentação e bebidas: -0,24%;

Habitação: 0,63%;

Artigos de residência: 0,23%;

Vestuário: 0,17%;

Transportes: 0,17%;

Saúde e cuidados pessoais: 0,23%;

Despesas pessoais: 0,25%;

Educação: -0,02%;

Comunicação: 0,19%.

Com o resultado de junho, o IPCA acumula alta de 3,36% no ano. No acumulado de 12 meses, a inflação desacelerou para 4,64%, abaixo dos 4,72% observados até maio. Em junho de 2025, o índice havia registrado avanço de 0,24%.