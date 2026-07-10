Lula reforça "dedo do governo" em exploração de minerais críticos no Brasil

"Nossa história de tratar terras raras e minerais críticos mudou de patamar a partir desta reunião", pontuou Lula - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta sexta-feira (10/7), ser necessária a participação do Estado para o desenvolvimento do setor de exploração de minerais críticos e terras raras no Brasil.

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Para o petista, exemplos bem-sucedidos de grandes empresas brasileiras costumam ter a participação do Estado na gestão. "Acho que todas as coisas importantes que aconteceram no modelo de desenvolvimento do Brasil tem sempre um dedo do governo", disse o presidente, ao citar a Petrobras e criticar privatizações da BR Distribuidora.

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A fala de Lula ocorreu durante uma reunião interministerial, no Palácio do Planalto, para discutir minerais críticos. Além de destacar a participação do Estado na geração de valor à exploração desses minérios no Brasil, o chefe do Executivo detalhou ser possível o governo criar novos laboratório, universidades e institutos para alavancar o setor.

"Nossa história de tratar terras raras e minerais críticos mudou de patamar a partir desta reunião", pontuou Lula, em sua fala inicial, no encontro, que contou com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e de ministros como Míriam Belchior (Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).