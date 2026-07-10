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Cleitinho: 'Fui um idiota', diz senador sobre foto com Virginia Fonseca

Senador mineiro pediu desculpas por ter tirado foto com influenciadora que divulga apostas eletrônicas durante CPI das Bets

Senador Cleitinho pede desculpas por ter tirado foto com a infuenciadora Vírginia Fonseca - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Senador Cleitinho pede desculpas por ter tirado foto com a infuenciadora Vírginia Fonseca - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) usou a tribuna para pedir desculpas por ter tirado foto ao lado da influenciadora Vírginia Fonseca, durante o depoimento prestado por ela, em maio do ano passado, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as bets. Segurando a reprodução da foto ao lado de Virgínia, o senador disse que foi "um idiota" por tirar um foto com a apresentadora atendendo a um pedido de sua filha. 

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O pedido de desculpas, de acordo com o senador, foi feito após ele ter sido abordado por um homem que disse admirar seu trabalho como senador, mas ter ficado decepcionado pela foto com a influenciadora, pois quase perdeu a família e tentou tirar sua própria vida devido ao vício em apostas. 

"Não vou nunca ocultar o erro, porque quem fica ocultando o erro é porque continua no erro. Esse aqui foi um erro que eu tive durante o meu processo de senador. Diferente, eu não roubei, não desviei dinheiro de emenda, nunca fiz nada de errado aqui dentro do Senado. A única coisa que eu fiz de errado foi pedir uma foto da influenciadora Virginia para minha filha. Foi um erro, fui um idiota. Esse aqui foi um erro meu e peço perdão novamente”, afirmou o senador.

A CPI das Bets foi encerrada, em junho de 2025, após os parlamentares rejeitarem o relatório final apresentado pela senador Soraya Thronicke (PSB-MS) que pedia o banimento de cassinos online, a criminalização de publicidade predatória e o indiciamento de 16 pessoas e empresas, entre elas Virginia Fonseca, por crimes estelionato e publicidade enganosa. A influenciadora  é alvo de uma ação civil pública do Ministério Público do Distrito Federal (MPDF) por indícios de práticas abusivas na divulgação de jogos de apostas. 

Durante o discurso, Cleitinho disse que a responsabilidade pela expansão do jogo no Brasil é do Congresso Nacional, que autorizou o funcionamento no país das apostas eletrônicas. Ele disse ainda que votou contra e que tem atuado em Brasília contra a regulamentação dos cassinos.

O senador também citou dados divulgados recentemente pela Klavi, startup brasileira de tecnologia e a primeira empresa especializada em finanças do país autorizada pelo Banco Central, que apontam que, durante a participação do país na Copa do Mundo, os brasileiros gastaram R$ 507 milhões em apostas.

O senador também contou que, após o depoimento de Virginia na CPI das Bets, chegou a mandar um áudio para a influenciadora pedindo que ela parasse de divulgar apostas eletrônicas.

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Alessandra Mello - Estado de Minas

Por Alessandra Mello - Estado de Minas
postado em 10/07/2026 15:34
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