Confiança da indústria atinge menor nível desde a pandemia, aponta CNI

O DF tenta se alinhar ao processo de neoindustrialização proposto pelo governo federal - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A confiança dos empresários industriais brasileiros voltou a recuar em julho e atingiu o menor nível desde o auge da pandemia da covid-19. De acordo com o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta segunda-feira (13/7), o indicador caiu de 46,7 para 44,4 pontos, uma redução de 2,3 pontos em relação a junho.

Com o resultado, o Icei alcança o menor patamar desde junho de 2020 e completa 19 meses consecutivos abaixo da linha de 50 pontos, nível que separa confiança de falta de confiança no indicador. A sequência é a segunda mais longa de pessimismo da série histórica, ficando atrás apenas do período da recessão econômica entre 2015 e 2016.

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Segundo a CNI, a manutenção desse cenário preocupa porque a perda de confiança costuma refletir diretamente nas decisões das empresas, reduzindo investimentos, desacelerando a produção e limitando a contratação de trabalhadores.

“Na medida em que se tem um período tão longo de pessimismo, isso se traduz em redução do número de empregados, da produção ou até cancelamento de investimentos produtivos”, afirma Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

O indicador de condições atuais recuou 0,7 ponto, para 41,6 pontos, mostrando que os empresários avaliam que o ambiente econômico e os próprios negócios estão piores do que há seis meses.

Já o índice de expectativas caiu 3,1 pontos, passando para 45,8 pontos, na maior retração desde novembro de 2022, sinalizando um aumento da preocupação com o desempenho da economia e da atividade industrial nos próximos meses.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro



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