Governo Lula tenta reverter tarifas em reunião com representante dos EUA

Representantes do governo brasileiro também relembraram fato de Lula e Trump ter estabelecido a criação de um grupo de trabalho dedicado ao diálogo comercial - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

Representantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) envolvidos na negociação para evitar que os Estados Unidos apliquem a sobretaxa de até 37,5% a importações de produtos brasileiros se conversaram, na noite desta terça-feira (14/7), com o Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Gree.

No diálogo, que teve participações de membros do Itamaraty, da Assessoria Especial da Presidência da República, e do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic), o governo brasileiro reiterou se injusta a recomendação de tarifas dadas pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês).

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Representantes do governo brasileiro também relembraram fato de Lula e Trump ter estabelecido a criação de um grupo de trabalho dedicado ao diálogo comercial

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Segundo a entidade norte-americana, o Brasil receberia 25% de tarifa por adotar práticas desleais de mercado e 12,5% de sobretaxa por corroborar com práticas de trabalho forçado. Por ser uma recomendação da USTR, caberá ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump acatar ou não.

Essas recomendações, na avaliação do governo brasileiro, não são justificadas. No diálogo entre equipes do Planalto e o secretário Gree, de acordo com uma nota publicada nesta terça pelo Mdic, foi reiterado que a “aplicação de qualquer sobretaxa se mostra injusta e não é o caminho para que possamos vir a formular um acordo bilateral mutuamente adequado”.