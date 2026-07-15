Governo mantém projeção de crescimento do PIB em 2,3% para 2026

A estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 4,5% para 5,1% em 2026 - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério da Fazenda manteve em 2,3% a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro para 2026, segundo a nova edição do Boletim Macrofiscal divulgado pela Secretaria de Política Econômica (SPE) nesta quarta-feira (15/7). Apesar da estabilidade na estimativa de crescimento, o governo revisou para cima a previsão da inflação e alertou para o aumento das incertezas no cenário internacional.

Entre os principais fatores de risco apontados pelo documento estão a retomada das tensões entre Estados Unidos e Irã, a volatilidade dos preços do petróleo e a possibilidade de novas pressões sobre a inflação global. Segundo o relatório, a interrupção do cessar-fogo entre os dois países voltou a elevar as cotações do petróleo, enquanto o fluxo de embarcações pelo Estreito de Ormuz ainda não foi completamente normalizado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao mesmo tempo em que manteve a projeção de crescimento, o governo revisou significativamente a expectativa para a inflação. A estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 4,5% para 5,1% em 2026, enquanto a projeção para 2027 foi ajustada de 3,5% para 3,6%.

Segundo a Secretaria de Política Econômica, a principal pressão continua vindo dos alimentos. A inflação da alimentação no domicílio acelerou de 1,3% em abril para 3% em junho, impulsionada principalmente por alimentos in natura, leite e derivados, arroz e feijão. Também contribuíram para a revisão a persistência da inflação de serviços, que passou de 5,7% para 5,9%, e o aumento das passagens aéreas.

A agropecuária, na produção nacional, por sua vez, deve desacelerar de 2% para 0,6% na comparação trimestral, enquanto a indústria tende a reduzir o ritmo de expansão de 1,2% para 0,8%. Em contrapartida, os serviços devem acelerar levemente, passando de 0,5% para 0,7%, sustentados pelo mercado de trabalho e por segmentos menos dependentes do crédito, como informação e comunicação.

Desemprego

O mercado de trabalho continua apresentando baixo nível de desemprego, com taxa de desocupação de 5,5% em maio, já descontados os efeitos sazonais. No entanto, o boletim identifica sinais de acomodação da atividade. O crescimento da população ocupada praticamente estagnou, enquanto o rendimento médio real habitual caiu 0,3% e a massa de renda real recuou 0,2% na comparação entre os trimestres móveis encerrados em maio e fevereiro.

O impulso do crédito permaneceu negativo até maio, acompanhado por aumento da inadimplência entre pessoas físicas e jurídicas e manutenção do elevado comprometimento da renda das famílias. Segundo a Fazenda, medidas recentes de renegociação de dívidas devem ter impacto limitado sobre a atividade econômica no curto prazo devido ao tempo necessário para regulamentação.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Economia Governo e Câmara fecham acordo para renegociar dívidas de produtores rurais

Governo e Câmara fecham acordo para renegociar dívidas de produtores rurais Economia Durigan diz que governo avaliará impacto de eventual tarifaço dos EUA

Durigan diz que governo avaliará impacto de eventual tarifaço dos EUA Economia Prazo para decisão dos EUA sobre tarifaço contra o Brasil termina hoje

Prazo para decisão dos EUA sobre tarifaço contra o Brasil termina hoje Economia Serviços recuam 0,4% em maio após alta registrada em abril

Serviços recuam 0,4% em maio após alta registrada em abril Economia Canadá espera assinar acordo de livre-comércio com Mercosul este ano

Canadá espera assinar acordo de livre-comércio com Mercosul este ano Economia MP do Frete: confira as principais mudanças após a aprovação no Senado