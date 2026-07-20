Monitor do PIB aponta crescimento de 0,7% em maio, aponta FGV

A economia brasileira cresceu 0,7% em maio na comparação com abril, considerando a série com ajuste sazonal, de acordo com o Monitor do PIB, divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira (20/7). Na comparação com maio do ano passado, a atividade econômica avançou 1,2%, enquanto o crescimento foi de 1,9% no trimestre móvel encerrado em maio. No acumulado de 12 meses, a expansão estimada ficou em 1,7%.
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O consumo das famílias foi o principal motivo do crescimento e registrou alta de 3,3% no trimestre móvel finalizado em maio, atingindo o maior nível desde o quarto trimestre de 2024. O desempenho foi impulsionado principalmente pelos gastos com serviços e bens duráveis, responsáveis por mais de 60% do avanço observado no período.
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Os investimentos, medidos pela Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), cresceram 2% no trimestre móvel encerrado em maio. O resultado foi puxado principalmente pelos segmentos de tecnologia e serviços de informação, além da recuperação dos setores de construção e de máquinas e equipamentos, que voltaram a registrar desempenho positivo após retrações no início do ano.
No comércio exterior, as exportações avançaram 4,3% no trimestre móvel, sustentadas principalmente pelos embarques de serviços, bens de capital e bens de consumo. Apesar da alta, o ritmo foi o mais fraco desde o segundo trimestre de 2025, refletindo a desaceleração das exportações da indústria extrativa mineral.
As importações cresceram 8,9% no mesmo período, alcançando o maior patamar desde meados de 2025.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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