Nubank compra Porto Real para manter "bank" no nome após regra do BC

O Nubank fechou um acordo para a compra do Banco Porto Real de Investimentos. O objetivo da empresa é adquirir a licença bancária da instituição para poder manter a palavra “bank” no nome. O movimento da instituição acontece porque, em novembro de 2025, o Banco Central (BC) proibiu fintechs sem licença bancária de utilizarem termos como “bank”, banco e similares.

O valor da negociação não foi divulgado. De acordo com o Nubank, o acordo não determina exigências de capital ou liquidez. Além disso, a empresa garante que a decisão não afetará os clientes de forma alguma.

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“Para os 115 milhões de clientes do Nubank no Brasil, nada muda: o aplicativo, os produtos, os serviços, a marca e o nome da instituição permanecem os mesmos”, afirma a fintech. O Banco Porto Real de Investimentos pertence à família Tarquinio Monteiro da Costa e foi fundado em 1992.

Segundo dados do BC, os números mais recentes do Porto Real Investimentos, de março deste ano, revelam que a instituição tinha R$ 32,1 milhões em ativos e R$ 727 mil em passivos, o que representa um patrimônio líquido de R$ 31,4 milhões. Na mesma época, a carteira de crédito do banco somava R$ 9,78 milhões, com sua maior parte voltada a linhas de capital de giro.

Além do Banco Porto Real, a família Tarquinio Monteiro possui empresas no setor imobiliário e já foi dona de uma companhia de refrigerantes responsável por engarrafar a Coca-Cola, a Companhia Fluminense de Refrigerantes. A companhia foi vendida por R$ 448 milhões em 2013.