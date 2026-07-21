Planalto avalia usar negociação do tarifaço para abrir diálogo sobre o fim da escala 6x1

A estratégia seria utilizar o ambiente de negociação criado a partir do Plano Brasil Soberano para discutir uma agenda mais ampla com representantes do setor produtivo - (crédito: Ricardo Stuckert /PR)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia aproveitar as negociações abertas em torno das medidas para enfrentar os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos como uma oportunidade para iniciar conversas sobre outra pauta considerada prioritária pelo Palácio do Planalto: o fim da escala de trabalho 6x1.

De acordo com interlocutores do governo ouvidos pela reportagem, a estratégia é utilizar o ambiente de negociação criado a partir do Plano Brasil Soberano para discutir uma agenda mais ampla com representantes do setor produtivo. A percepção de auxiliares do presidente é de que as empresas que vierem a ser beneficiadas por medidas de apoio do governo poderão demonstrar disposição para negociar avanços nas relações de trabalho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As primeiras reuniões com representantes da indústria, do comércio e de outros segmentos econômicos começaram nesta terça-feira (21/7). O objetivo oficial é construir soluções para minimizar os efeitos das tarifas anunciadas pelo governo norte-americano sobre setores da economia brasileira.

Integrantes do Planalto enxergam espaço para ampliar a pauta das negociações. A avaliação é de que o momento pode favorecer a construção de uma agenda de compromissos entre governo e setor produtivo, combinando medidas de proteção à atividade econômica com debates sobre condições de trabalho.

Leia também: Abimaq rejeita retaliação e cobra diplomacia diante do tarifaço dos EUA

A ideia discutida nas coxias palacianas é de estabelecer uma espécie de “troca mútua”. Enquanto o governo oferece instrumentos para reduzir os impactos do tarifaço — como linhas de crédito, incentivos e ações para abertura de novos mercados —, espera encontrar disposição do empresariado para discutir propostas relacionadas à redução da jornada de trabalho, incluindo o fim da escala 6x1.

Segundo interlocutores, ainda não há um modelo definido nem qualquer compromisso firmado com os setores envolvidos. A proposta está em fase de discussão interna e deve ser apresentada de forma gradual ao longo das negociações.