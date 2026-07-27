Carne brasileira terá inspeção sanitária sul-coreana até agosto, diz Lula

A reabertura comercial do setor de carne bovina é parte de uma estratégia para ampliar o saldo comercial bilateral entre Brasil e Coreia do Sul - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) projetou, nesta segunda-feira (27/7), que frigoríficos brasileiros passarão inspeção sanitária da Coreia do Sul até agosto deste ano.

A expectativa, segundo pronunciamento do líder brasileiro após reunião com o presidente sul-coreano Lee Jae-myung, é que seja retomada a exportação de carne bovina brasileira à Coreia do Sul após 17 anos de bloqueio do país asiático.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Após 17 anos de negociação, temos agora o compromisso concreto de realização de missão sanitária ao Brasil, no próximo mês, passo decisivo para o acesso dos frigoríficos brasileiros ao mercado coreano", afirmou Lula.

Uma possível reabertura comercial do setor de carne bovina, na avaliação do petista, é parte de uma estratégia para ampliar o saldo comercial bilateral entre Brasil e Coreia do Sul, que no ano passado, foi de U$ 11 bilhões.

Na avaliação das exportadoras de carnes, uma abertura de mercado para a Coreia do Sul é vista como prioridade da "agenda internacional da carne bovina brasileira".

"A Coreia do Sul está entre os cinco maiores importadores de carne bovina do mundo e representa uma oportunidade para ampliar a presença do Brasil em um mercado de alto valor agregado. A missão é mais uma etapa de um trabalho técnico conduzido há anos entre os dois países e pode representar um avanço importante para a conclusão desse processo", afirma nota enviada ao Correio pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec).

Mercosul-Coreia



Além das tratativas à possível retomada da exportação da carne bovina brasileira à Coreia, Lula anunciou a criação de um Grupo de Trabalho para ampliar o comércio entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o país asiático.

“Decidimos criar um Grupo de Trabalho que vai identificar a sensibilidade dos dois lados (Coreia e Mercosul) para evitar empecilhos na retomada de negociações do acordo entre Mercosul e Coreia do Sul”, anunciou o líder brasileiro. A iniciativa, de acordo com o petista, terá o vice-presidente Geraldo Alckmin como representante do Brasil.