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Luto no Judiciário

Ministros acompanham missa no velório de Gallotti, no STF: "Honrou o Brasil"

Ex-presidente da Corte faleceu no domingo (26/7), aos 95 anos. Atuais integrantes do Supremo participam da despedida

Missa acontece na tarde desta terça-feira (27/7), no Salão Branco do Supremo - (crédito: Renato Souza/CB/DA.Press)
Missa acontece na tarde desta terça-feira (27/7), no Salão Branco do Supremo - (crédito: Renato Souza/CB/DA.Press)

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) acompanham a missa de despedida do ex-presidente da Corte, Octavio Gallotti, que faleceu no domingo (26/7), aos 95 anos de idade. Na cerimônia, estão o atual presidente da Corte, Edson Fachin, e os magistrados Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Gilmar Mendes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

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O corpo de Gallotti chegou um pouco depois das 9h para o velório, que iniciou às 10h, com previsão de encerramento às 16h. Ao chegarem, a filha do ex-presidente, Isabel Gallotti, e netos foram recebidos pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Flávio Dino não participou do evento por estar em viagem.

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Mais cedo, por meio de nota, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques destacou a importância de Gallotti na defesa dos princípios democráticos e da Constituição.

“O Ministro Octavio Gallotti pautou sua atuação no Supremo Tribunal Federal com a defesa da Constituição e dos princípios democráticos. Sua passagem pelo STF honrou o Brasil. Envio meus mais sinceros sentimentos à família”, disse.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Renato Souza e Luíza Altoé
postado em 27/07/2026 15:38 / atualizado em 27/07/2026 15:41
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