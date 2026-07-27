Ministros acompanham missa no velório de Gallotti, no STF: "Honrou o Brasil"

Missa acontece na tarde desta terça-feira (27/7), no Salão Branco do Supremo - (crédito: Renato Souza/CB/DA.Press)

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) acompanham a missa de despedida do ex-presidente da Corte, Octavio Gallotti, que faleceu no domingo (26/7), aos 95 anos de idade. Na cerimônia, estão o atual presidente da Corte, Edson Fachin, e os magistrados Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Gilmar Mendes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O corpo de Gallotti chegou um pouco depois das 9h para o velório, que iniciou às 10h, com previsão de encerramento às 16h. Ao chegarem, a filha do ex-presidente, Isabel Gallotti, e netos foram recebidos pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Flávio Dino não participou do evento por estar em viagem.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mais cedo, por meio de nota, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques destacou a importância de Gallotti na defesa dos princípios democráticos e da Constituição.

“O Ministro Octavio Gallotti pautou sua atuação no Supremo Tribunal Federal com a defesa da Constituição e dos princípios democráticos. Sua passagem pelo STF honrou o Brasil. Envio meus mais sinceros sentimentos à família”, disse.