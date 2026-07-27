Lula anuncia grupo de trabalho para fomentar acordo Mercosul-Coreia

Lula e Jae-myung participaram de coletiva, no Palácio da Alvorada, após reunião bilateral - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na tarde desta segunda-feira (27/7), a criação de um Grupo de Trabalho para ampliar o comércio entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a Coreia do Sul. O anúncio foi feito após reunião bilateral com o presidente sul-coreano Lee Jae-myung, no Palácio da Alvorada.

“Decidimos criar um Grupo de Trabalho que vai identificar a sensibilidade dos dois lados (Coreia e Mercosul) para evitar empecilhos na retomada de negociações do acordo entre Mercosul e Coreia do Sul”, anunciou o petista. A iniciativa, de acordo com o líder brasileiro, terá o vice-presidente Geraldo Alckmin como representante do Brasil.

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O anúncio da parceria para fomentar negócios entre o país asiático e o Mercosul ocorre após o mal-estar diplomático do Executivo brasileiro com o presidente da Argentina, Javier Milei, no fim de semana.

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Também líder do país integrante do Mercosul, Milei acusou o Brasil de se posicionar contra a Argentina. Além disso, o presidente portenho criticou Lula e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

As declarações de Milei fizeram com que o Ministério das Relações Exteriores em Brasília convocasse, ontem (26), o embaixador da Argentina no Brasil para dar explicações.

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Além de anunciar o grupo para tratar de negociações da relação entre Mercosul e Coreia, Lula discorreu sobre as trocas comerciais com o país asiático. “O Brasil é o principal destino de investimentos coreanos na América do Sul”, disse o presidente, ao acrescentar que, em 2025, o comércio entre os dois países alcançou U$ 11 bilhões.