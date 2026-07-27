Após tarifaço, Lula recebe presidente da Coreia do Sul para ampliar parceria estratégica

A agenda de Lee Jae-myung em Brasília tem como foco o fortalecimento da cooperação bilateral; pauta inclui terras raras e minerais críticos - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe, nesta segunda-feira (27/7), o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, para uma visita oficial ao Brasil. A reunião marca a continuidade da aproximação entre os dois países, iniciada com a viagem do petista a Seul, em fevereiro deste ano, e ocorre em um momento em que o governo brasileiro intensifica a busca por novos parceiros comerciais.

A agenda em Brasília tem como foco o fortalecimento da cooperação bilateral, com discussões voltadas para comércio, investimentos e outras áreas de interesse comum. A visita também reforça o diálogo político entre Brasil e Coreia do Sul em um cenário de mudanças no comércio internacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Xi reafirma apoio ao Brasil e rejeita interferência externa em conversa com Lula

Além do presidente sul-coreano, a primeira-dama do país asiático também está no Brasil e deve participar de compromissos de caráter cultural em São Paulo. A programação inclui ainda a presença de representantes do setor empresarial sul-coreano, que terão reuniões voltadas à ampliação de oportunidades de negócios com empresas brasileiras.

O encontro acontece cerca de cinco meses após Lula realizar sua terceira viagem oficial à Coreia do Sul. A visita, realizada em fevereiro, foi a primeira do presidente brasileiro ao país com status de visita de Estado.