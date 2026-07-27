InícioPolítica
Relações Exteriores

Após tarifaço, Lula recebe presidente da Coreia do Sul para ampliar parceria estratégica

Encontro em Brasília busca fortalecer relações bilaterais em meio ao esforço do governo para ampliar mercados diante das novas tarifas impostas pelos EUA

A agenda de Lee Jae-myung em Brasília tem como foco o fortalecimento da cooperação bilateral; pauta inclui terras raras e minerais críticos - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA.Press)
A agenda de Lee Jae-myung em Brasília tem como foco o fortalecimento da cooperação bilateral; pauta inclui terras raras e minerais críticos - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe, nesta segunda-feira (27/7), o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, para uma visita oficial ao Brasil. A reunião marca a continuidade da aproximação entre os dois países, iniciada com a viagem do petista a Seul, em fevereiro deste ano, e ocorre em um momento em que o governo brasileiro intensifica a busca por novos parceiros comerciais.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A agenda em Brasília tem como foco o fortalecimento da cooperação bilateral, com discussões voltadas para comércio, investimentos e outras áreas de interesse comum. A visita também reforça o diálogo político entre Brasil e Coreia do Sul em um cenário de mudanças no comércio internacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Além do presidente sul-coreano, a primeira-dama do país asiático também está no Brasil e deve participar de compromissos de caráter cultural em São Paulo. A programação inclui ainda a presença de representantes do setor empresarial sul-coreano, que terão reuniões voltadas à ampliação de oportunidades de negócios com empresas brasileiras.

O encontro acontece cerca de cinco meses após Lula realizar sua terceira viagem oficial à Coreia do Sul. A visita, realizada em fevereiro, foi a primeira do presidente brasileiro ao país com status de visita de Estado.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 27/07/2026 12:46
SIGA
x