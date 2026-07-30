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Lula pede apoio do Planejamento para mudar regras da Previdência de mulheres policiais

Presidente entregou reivindicação de entidades de policiais ao ministro Bruno Moretti e defendeu a aprovação de proposta para corrigir, segundo as categorias, distorções da reforma da Previdência de 2019

Documento foi entregue a Lula por entidades que representam mulheres da PF, da PRF, do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil e Militar - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Documento foi entregue a Lula por entidades que representam mulheres da PF, da PRF, do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil e Militar - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu à equipe econômica, com destaque para o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, que se empenhe na aprovação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) destinada a alterar regras da Previdência para mulheres das forças de segurança pública.

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O pedido foi feito durante a cerimônia de sanção da lei que destina parte da arrecadação das apostas esportivas (bets) para um fundo da Polícia Federal, realizada no Palácio do Planalto. Ao falar na cerimônia, o petista afirmou que não faria um pronunciamento e apenas entregaria a Bruno Moretti um documento recebido de entidades que representam mulheres da Polícia Federal, das Polícias Civis, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Penal, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros.

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Segundo o presidente, o texto trata de uma reivindicação para aprovar uma emenda constitucional em tramitação no Congresso Nacional com o objetivo de corrigir, na avaliação das categorias, distorções provocadas pela reforma da Previdência aprovada em 2019.

Lula argumentou que outras categorias profissionais tiveram diferenciação entre homens e mulheres nas regras previdenciárias e criticou a ausência desse tratamento para policiais. Em tom de brincadeira, disse que Moretti estava com o "coração sensível ao problema das mulheres" ao entregar o documento ao ministro.

O presidente não informou qual é a proposta de emenda constitucional mencionada. Entre as iniciativas em tramitação na Câmara dos Deputados está uma PEC apresentada pelas deputadas petistas Maria do Rosário (RS), Erika Kokai (DF) e Adriana Accorsi (GO), que prevê a redução da idade de aposentadoria para mulheres que ocupem cargos de agente penitenciário, agente socioeducativo e policiais dos órgãos contemplados pela proposta.

Durante a cerimônia, Lula também comentou a atuação da área econômica na execução orçamentária. Segundo ele, integrantes da Fazenda e do Tesouro costumam ser "muito duros na liberação do dinheiro", mas ressaltou que a iniciativa do projeto sancionado partiu dos ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento.

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Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 30/07/2026 15:14 / atualizado em 30/07/2026 15:14
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