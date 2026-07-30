Genial/Quaest: veja cenário da disputa presidencial em 10 estados

A disputa presidencial em dez estados revela empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul - (crédito: Ricardo Stuckert/PR - Minervino Júnior/CB/D.A.Press - Montagem: Gemini)

A nova rodada de pesquisas Genial/Quaest traça um panorama da corrida ao Palácio do Planalto em diferentes regiões do país e revela um eleitorado dividido entre redutos consolidados e estados de disputa mais equilibrada.

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Os levantamentos, realizados ao longo da última semana de julho, indicam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém ampla vantagem em parte do Nordeste, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera ou aparece em condições competitivas em importantes colégios eleitorais do Sul e do Sudeste. Em Goiás, por sua vez, o favoritismo é do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), impulsionado pela força política construída no estado.

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Além dos cenários de primeiro turno, as pesquisas também simulam possíveis confrontos diretos entre os principais postulantes à Presidência. Em alguns estados, a vantagem observada na primeira etapa da disputa se repete no segundo turno, em outros, a diferença diminui ou se transforma em empate dentro da margem de erro.

A seguir, veja como está o desempenho dos candidatos em cada uma das unidades da Federação pesquisadas.

Bahia

Na Bahia, Lula amplia sua vantagem sobre os adversários e aparece isolado na liderança da corrida presidencial. O petista reúne 52% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro surge em segundo lugar com 18%. Os demais candidatos aparecem com índices reduzidos, e 13% dos entrevistados ainda não definiram o voto.

Primeiro turno:

Lula (PT): 52%

Flávio Bolsonaro (PL): 18%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Renan Santos (Missão): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Indecisos: 13%

Branco, nulo ou não vai votar: 9%

As simulações de segundo turno apontam vantagem confortável para Lula em todos os confrontos testados. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente marca 56%, enquanto o senador registra 23%. Diante de Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos, Lula alcança 57% das intenções de voto, ao passo que os adversários oscilam entre 13% e 16%.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os protocolos BR-05856/2026 E BA-02331/2026.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 23 e 27 de julho de 2026, de forma presencial. Ao todo, foram ouvidos 1.200 eleitores com 16 anos ou mais.

O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Ceará

No Ceará, Lula mantém ampla dianteira na disputa presidencial e supera a marca de metade das intenções de voto. O presidente aparece com 55%, mais que o dobro do percentual obtido por Flávio Bolsonaro, que registra 22%.

Primeiro turno:

Lula (PT): 55%

Flávio Bolsonaro (PL): 22%

Renan Santos (Missão): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Indecisos: 9%

Branco, nulo ou não vai votar: 8%

Nos quatro cenários de segundo turno avaliados, Lula alcança 60% das intenções de voto. Contra Flávio Bolsonaro, o senador soma 23%. Diante de Ronaldo Caiado, o adversário registra 19%. Já Romeu Zema e Renan Santos aparecem com 17% cada.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-03238/2026.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 24 e 28 de julho de 2026, de forma presencial. Ao todo, foram ouvidos 1.002 eleitores com 16 anos ou mais.

O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Goiás

Em Goiás, o cenário é diferente do observado na maior parte dos estados pesquisados. O ex-governador Ronaldo Caiado lidera a disputa presidencial entre os eleitores goianos, à frente de Flávio Bolsonaro e de Lula. Considerando a margem de erro, Caiado e o senador do PL aparecem tecnicamente empatados no limite do intervalo, assim como Flávio e o presidente.

Primeiro turno:

Ronaldo Caiado (PSD): 33%

Flávio Bolsonaro (PL): 27%

Lula (PT): 23%

Augusto Cury (Avante): 1%

Renan Santos (Missão): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Indecisos: 9%

Branco, nulo ou não vai votar: 4%

Nas projeções para o segundo turno, Caiado derrotaria Lula por 67% a 23%. Já em um eventual confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro, o senador aparece à frente, com 47%, contra 35% do presidente.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos e BR-08063/2026 e GO-01701/2026.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 24 e 28 de julho de 2026, por meio de entrevistas presenciais. Ao todo, foram ouvidos 1.104 eleitores em 54 municípios de Goiás.

O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Minas Gerais

Em Minas Gerais, estado que historicamente acompanha o vencedor das eleições presidenciais, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem em situação de empate técnico. O presidente registra 30% das intenções de voto, apenas um ponto percentual acima do senador do PL, que soma 29%. O ex-governador Romeu Zema surge em terceiro lugar, com 12%.

Primeiro turno:

Lula (PT): 30%

Flávio Bolsonaro (PL): 29%

Romeu Zema (Novo): 12%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão) 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Samanta Martins (UP): 1%

Edmilson Costa (PCB) 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Indecisos: 11%

Branco, nulo ou não vai votar: 9%

Nos cenários de segundo turno, Lula mantém vantagem numérica sobre Flávio Bolsonaro, por 38% a 35%, e também supera Ronaldo Caiado (38% a 30%) e Renan Santos (39% a 24%). A única simulação em que o presidente fica atrás é diante de Romeu Zema, que registra 39%, contra 37% do petista.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos e BR-09333/2026 E MG-03490/2026.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 22 e 26 de julho de 2026. Ao todo, foram ouvidos 1.482 eleitores.O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Pará

No Pará, Lula aparece na liderança da disputa presidencial, mas com vantagem menor do que a observada em outros estados do Norte e do Nordeste. O presidente registra 38% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 31%.

Primeiro turno:

Lula (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Augusto Cury (Avante): 2%

Samara Martins (UP): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Edmilson Costa (PCB): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Indecisos: 11%

Branco, nulo ou não vai votar: 7%

Nas simulações de segundo turno, Lula vence todos os adversários avaliados. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente alcança 44%, diante de 37% do senador. Nos confrontos com Ronaldo Caiado, Renan Santos e Romeu Zema, Lula oscila entre 45% e 46% das intenções de voto.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-06752/2026.

As entrevistas foram realizadas entre os dias21 e 25 de julho de 2026, de forma presencial. Ao todo, foram ouvidos 900 eleitores com 16 anos ou mais.

O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Paraná

No Paraná, Flávio Bolsonaro aparece na liderança da corrida ao Planalto com vantagem expressiva sobre Lula. O senador do PL concentra 42% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o presidente registra 24%. Os demais candidatos aparecem em um patamar distante dos dois primeiros colocados.

Primeiro turno:

Flávio Bolsonaro (PL): 42%

Lula (PT): 24%

Augusto Cury (Avante): 2%

Renan Santos (Missão): 2%

Romeu Zema (Novo): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Samara Martins (UP): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Indecisos: 14%

Branco, nulo ou não vai votar: 9%

As simulações de segundo turno também favorecem Flávio Bolsonaro. Em um confronto direto com Lula, o senador alcança 50%, contra 28% do presidente. Nos demais cenários, Lula aparece numericamente atrás de Romeu Zema (32% a 30%) e de Ronaldo Caiado (33% a 29%). A única disputa em que o petista mantém vantagem é diante de Renan Santos, por 30% a 27%.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-01656/2026.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 21 e 25 de julho de 2026, por meio de entrevistas presenciais. Ao todo, foram ouvidos 1.104 eleitores no Paraná.

O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.



Pernambuco

Pernambuco figura entre os estados em que Lula mantém seu desempenho mais robusto. Segundo a pesquisa, o presidente reúne 55% das intenções de voto, abrindo ampla vantagem sobre Flávio Bolsonaro, que aparece em segundo lugar com 21%.

Primeiro turno:

Lula (PT): 55%

Flávio Bolsonaro (PL): 21%

Augusto Cury (Avante): 2%

Renan Santos (Missão): 2%

Romeu Zema (Novo): 1%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Demais candidatos: 0%

Indecisos: 8%

Branco, nulo ou não vai votar: 10%

Os cenários de segundo turno mantêm a ampla superioridade do petista. Contra Flávio Bolsonaro, Lula registra 58%, enquanto o senador alcança 24%. Em uma eventual disputa com Ronaldo Caiado, o presidente vence por 58% a 16%. Já nos confrontos contra Romeu Zema e Renan Santos, Lula chega a 60% e 59%, respectivamente, enquanto ambos os adversários marcam 15%.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob oS protocolos BR-03810/2026 e PE-09649/2026.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 22 e 26 de julho de 2026, por meio de entrevistas presenciais. Ao todo, foram ouvidos 900 eleitores no Pernambuco.

O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula, mas os dois estão separados por apenas dois pontos percentuais. O senador registra 32% das intenções de voto, contra 30% do presidente, diferença que se enquadra na margem de erro da pesquisa.

Primeiro turno:

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Lula (PT): 30%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 2%

Romeu Zema (Novo): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Indecisos: 13%

Branco, nulo ou não vai votar: 15%

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o senador mantém a dianteira, com 38%, enquanto o presidente soma 35%. Já diante de Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos, Lula aparece na frente, oscilando entre 35% e 36%, ao passo que os adversários variam de 19% a 22%.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-07670/2026.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 21 e 25 de julho de 2026, de forma presencial. Ao todo, foram ouvidos 1.200 eleitores com 16 anos ou mais.

O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, Flávio Bolsonaro e Lula aparecem tecnicamente empatados no primeiro turno. O senador do PL registra 32% das intenções de voto, enquanto o presidente alcança 30%, diferença inferior à margem de erro do levantamento.



Primeiro turno:

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Lula (PT): 30%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 2%

Romeu Zema (Novo): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Indecisos: 19%

Branco, nulo ou não vai votar: 11%

Em um eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro supera Lula por 40% a 35%. Já em uma disputa entre Lula e Ronaldo Caiado, os dois aparecem praticamente empatados, com 33% para o presidente e 32% para o ex-governador. O petista também leva vantagem sobre Renan Santos, por 34% a 25%, e sobre Romeu Zema, por 35% a 29%.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-01871/2026.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 24 e 28 de julho de 2026, por meio de entrevistas presenciais. Ao todo, foram ouvidos 1.104 eleitores com 16 anos ou mais.

O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

São Paulo

Maior colégio eleitoral do país, São Paulo apresenta vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula na disputa presidencial. O senador aparece com 34% das intenções de voto, enquanto o presidente soma 30%. A distância entre ambos é de quatro pontos percentuais.

Primeiro turno:

Flávio Bolsonaro (PL): 34%

Lula (PT): 30%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Augusto Cury (Avante): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Indecisos: 10%

Branco, nulo ou não vai votar: 13%

No segundo turno, Flávio Bolsonaro amplia a vantagem e registra 40% das intenções de voto, contra 35% de Lula. O presidente, por outro lado, aparece numericamente à frente de Ronaldo Caiado (35% a 34%), Romeu Zema (35% a 33%) e Renan Santos (36% a 30%), embora, nos confrontos com Caiado e Zema, a diferença permaneça dentro da margem de erro.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos BR-09998/2026 e SP-04846/2026.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 24 e 27 de julho de 2026, por meio de entrevistas presenciais. Ao todo, foram ouvidos 1.650 eleitores com 16 anos ou mais em São Paulo.

O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.