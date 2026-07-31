Pix já pode ser usado para pagamentos em oito países

Segundo o Banco Central, ainda não há Pix internacional oficial. Transações no exterior passam por instituições autorizadas de câmbio - (crédito: Bruno Peres/Agência Brasil)

Brasileiros já podem usar Pix para pagar compras em oito países sem recorrer ao cartão de crédito ou dinheiro em espécie. A modalidade está disponível em alguns estabelecimentos do Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Portugal, Espanha e França por meio de parcerias entre bancos, fintechs e empresas de pagamentos.

Na prática, o funcionamento é semelhante ao do Pix no Brasil. O estabelecimento gera um QR Code na maquininha, que é escaneado pelo aplicativo do banco brasileiro. Antes da confirmação, o cliente visualiza o valor final em reais, já com a conversão cambial e as tarifas aplicáveis. Após a autenticação por senha ou biometria, a empresa responsável pela operação liquida o pagamento ao comerciante na moeda local.

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Apesar do avanço, o Banco Central esclarece que não existe um Pix internacional oficial. As operações são intermediadas por instituições autorizadas a operar câmbio, que convertem automaticamente o valor da compra para a moeda local no momento da transação.

O pagamento no exterior está disponível apenas em estabelecimentos parceiros integrados às plataformas de conversão cambial, principalmente em destinos turísticos. Nesses locais, o valor da compra é convertido automaticamente para a moeda local no momento da transação.

Como não se trata de um sistema oficial de pagamentos internacionais operado pelos governos dos países onde o serviço está disponível, sua utilização ainda é restrita às redes privadas que oferecem essa tecnologia. Além disso, as operações estão sujeitas à cobrança de impostos, como o IOF, e à incidência de custos relacionados à conversão da moeda, como o spread cambial.

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Custo

O principal diferencial da modalidade é o custo. Enquanto compras internacionais no cartão de crédito estão sujeitas ao IOF de 5,38%, além da cotação do dólar turismo, os pagamentos via Pix utilizam o câmbio comercial, normalmente mais vantajoso, e podem ter tributação menor. O sistema também elimina a necessidade de transportar dinheiro em espécie ou trocar moeda antes da viagem.

Atualmente, a solução está presente em hotéis, restaurantes, lojas e atrações turísticas de destinos bastante procurados por brasileiros, incluindo cidades como Miami, Orlando, Lisboa, Madri e Paris.

Acordos internacionais

A expansão do serviço ocorre por meio de acordos entre instituições financeiras e empresas de tecnologia. No Chile, a operação é realizada em parceria entre a PagBrasil e a VirtualPOS. Na Argentina, o Banco do Brasil firmou acordo com o Banco Patagonia para disponibilizar o pagamento em milhares de estabelecimentos.

No Uruguai, o serviço é oferecido pela Getnet, enquanto, nos Estados Unidos, a integração é feita pela Verifone. A infraestrutura de liquidação internacional também conta com plataformas de câmbio e bancos especializados nas operações entre os países.