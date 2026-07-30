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Minas e Energia

Silveira diz que agentes devem ser tratados como um "caminhão de japonês"

Durante evento, ministro Alexandre Silveira disse que os agentes econômicos "são todos iguais" e devem ser tratados de forma igualitária

"Os agentes econômicos, quando procuram um gestor, eles têm que ser tratados como um caminhão de japonês (sic). São todos iguais", disse o ministro - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senad)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quinta-feira (30/7) que os agentes econômicos (pessoas, empresas ou governos que movimentam diretamente a economia) “são todos iguais”, como um “caminhão de japonês (sic)”.

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A declaração ocorreu durante o evento Reestruturação da Política de Comercialização do Gás Natural da União, que trata das novas regras para a venda de gás natural.

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“Os agentes econômicos, quando procuram um gestor, eles têm que ser tratados como um caminhão de japonês (sic). São todos iguais. Você não tem um agente de estimação. Pelo menos é o certo para quem está servindo ao país do lado de cá da mesa”, afirmou Silveira.

A declaração, de teor xenofóbica, seria uma maneira de dizer que todos devem ser tratados de forma igualitária pela estatal Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA), responsável pela comercialização do gás natural da União.

Leilões

O evento formalizou o ato normativo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que reestrutura o modelo de negócios do gás natural. A nova resolução autoriza a estatal a efetuar a venda direta no mercado livre por meio de leilões.

A expectativa do Ministério é realizar o primeiro leilão ainda esse ano. A medida prevê leilões a curto prazo e a longo prazo.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia

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Maria Beatriz Giusti*

Estagiária da editoria de Política

Estudante de jornalismo que ama a comunicação

Por Maria Beatriz Giusti*
postado em 30/07/2026 17:12
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