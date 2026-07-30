Silveira diz que agentes devem ser tratados como um "caminhão de japonês"

"Os agentes econômicos, quando procuram um gestor, eles têm que ser tratados como um caminhão de japonês (sic). São todos iguais", disse o ministro - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senad)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quinta-feira (30/7) que os agentes econômicos (pessoas, empresas ou governos que movimentam diretamente a economia) “são todos iguais”, como um “caminhão de japonês (sic)”.

A declaração ocorreu durante o evento Reestruturação da Política de Comercialização do Gás Natural da União, que trata das novas regras para a venda de gás natural.

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“Os agentes econômicos, quando procuram um gestor, eles têm que ser tratados como um caminhão de japonês (sic). São todos iguais. Você não tem um agente de estimação. Pelo menos é o certo para quem está servindo ao país do lado de cá da mesa”, afirmou Silveira.

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A declaração, de teor xenofóbica, seria uma maneira de dizer que todos devem ser tratados de forma igualitária pela estatal Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA), responsável pela comercialização do gás natural da União.

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Leilões

O evento formalizou o ato normativo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que reestrutura o modelo de negócios do gás natural. A nova resolução autoriza a estatal a efetuar a venda direta no mercado livre por meio de leilões.

A expectativa do Ministério é realizar o primeiro leilão ainda esse ano. A medida prevê leilões a curto prazo e a longo prazo.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia

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