Silveira diz que agentes devem ser tratados como um "caminhão de japonês"

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quinta-feira (30/7) que os agentes econômicos (pessoas, empresas ou governos que movimentam diretamente a economia) “são todos iguais”, como um “caminhão de japonês (sic)”.
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A declaração ocorreu durante o evento Reestruturação da Política de Comercialização do Gás Natural da União, que trata das novas regras para a venda de gás natural.
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“Os agentes econômicos, quando procuram um gestor, eles têm que ser tratados como um caminhão de japonês (sic). São todos iguais. Você não tem um agente de estimação. Pelo menos é o certo para quem está servindo ao país do lado de cá da mesa”, afirmou Silveira.
A declaração, de teor xenofóbica, seria uma maneira de dizer que todos devem ser tratados de forma igualitária pela estatal Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA), responsável pela comercialização do gás natural da União.
Leilões
O evento formalizou o ato normativo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que reestrutura o modelo de negócios do gás natural. A nova resolução autoriza a estatal a efetuar a venda direta no mercado livre por meio de leilões.
A expectativa do Ministério é realizar o primeiro leilão ainda esse ano. A medida prevê leilões a curto prazo e a longo prazo.
*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia