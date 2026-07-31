Juros altos e carga tributária impactam confiança da pequena indústria

De acordo com a CNI, os pequenos empresários estão mais cautelosos ao projetar o futuro dos próprios negócios - (crédito: Freepik)

O índice que mede a confiança da indústria de pequeno porte completou 20 meses consecutivos de pessimismo em junho, de acordo com o levantamento trimestral da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Isso mostra que o indicador está abaixo dos 50 pontos desde o início de 2025, já que, no segundo trimestre, ele fechou em 46,2 pontos — 4,5 pontos abaixo da média histórica para o mês, de 50,7.

De acordo com a CNI, os pequenos empresários estão mais cautelosos ao projetar o futuro dos próprios negócios, já que o índice que mede as perspectivas desse segmento registrou 47,5 pontos. O indicador leva em consideração a intenção de investimento nos próximos seis meses, as expectativas dos empresários para a demanda e o número de empregados.

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No segundo trimestre, os principais problemas enfrentados pela indústria de transformação foram a elevada carga tributária e a falta ou alto custo da matéria-prima, que foram citados por 37,3% e 34,6% dos participantes da pesquisa, respectivamente.

Além disso, os industriais também citaram outros desafios, como taxa de juros elevada (27,1%), falta ou alto custo de trabalhador qualificado (24,6%) e competição desleal (24%).

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Já no segmento da construção, além da carga tributária (42,9%) e da taxa de juros (37,8%), os empresários também recordaram a falta ou alto custo da mão de obra não qualificada (31,1%) e a burocracia excessiva (20,2%).

“Na medida em que as indústrias de menor porte encontram dificuldade para honrar seus compromissos ou mesmo investir, isso acaba limitando a capacidade delas de atender a demanda de seus compradores, afetando a própria competitividade da indústria como um todo”, avalia o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

Performance

A pesquisa também revela que o índice que mede a performance das indústrias de pequeno porte subiu 1,5 ponto em relação ao primeiro trimestre e chegou aos 45,2 pontos. Com o resultado, o indicador está 2,1 pontos acima da média para o trimestre, que é de 43,1 pontos, como destaca a confederação.

Para calcular o índice de desempenho da pequena indústria, os pesquisadores consideram três variáveis: volume de produção (ou nível de atividade, no caso da construção); utilização da capacidade instalada (ou operacional, no caso da construção) efetiva em relação ao usual; e evolução do número de empregados. Ele varia de 0 a 100 pontos.

