Produção de petróleo e gás cresce 20% em junho, aponta ANP

Segundo a ANP, o aproveitamento do gás natural permaneceu elevado, alcançando 97% da produção. Ao todo, 64,36 milhões de metros cúbicos por dia foram disponibilizados ao mercado. - (crédito: Gerry Machen/Divulgação )

A produção brasileira de petróleo e gás natural alcançou 5,842 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) em junho de 2026, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta segunda-feira(3/8). O desempenho foi impulsionado pelo avanço da produção no pré-sal, que respondeu por 82% de todo o volume extraído no país.

A produção de petróleo somou 4,475 milhões de barris por dia (bbl/d), alta de 4% em relação a maio e de 19,1% na comparação com junho de 2025. Já a produção de gás natural atingiu 217,35 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), crescimento de 5,5% frente ao mês anterior e de 19,7% na comparação anual.



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O pré-sal produziu 4,788 milhões de boe/d, sendo 3,699 milhões de barris diários de petróleo e 173,19 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. A produção foi obtida a partir de 198 poços e registrou crescimento de 4,2% em relação a maio e de 24% na comparação com junho do ano passado.



Segundo a ANP, o aproveitamento do gás natural permaneceu elevado, alcançando 97% da produção. Ao todo, 64,36 milhões de metros cúbicos por dia foram disponibilizados ao mercado.



*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Soares

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