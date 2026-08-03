Petrobras anuncia descoberta de gás natural em águas profundas da Colômbia

A Petrobras confirmou nesta segunda-feira (3/8) a descoberta de uma nova acumulação de gás natural no poço exploratório Sandia-1, localizado no Bloco GUA-OFF-0, em águas profundas da Colômbia. O local está situado a cerca de 42 quilômetros da costa colombiana, em uma lâmina d'água de 1.251 metros.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A área também abriga outras descobertas relevantes, estando localizada a 18km dos poços Sirius-1 e Sirius-2 e a apenas nove quilômetros do poço Copoazu-1.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A perfuração do Sandia-1 foi iniciada em 12 de junho e alcançou sua profundidade final em 29 de julho. Segundo a Petrobras, a presença de gás natural já foi comprovada, mas a caracterização definitiva da descoberta dependerá de análises laboratoriais e avaliação detalhada dos intervalos identificados por meio de perfis de poço.
A operação é conduzida pela subsidiária colombiana da Petrobras, a PIB-COL, que detém 44,44% de participação no consórcio. A parceira Ecopetrol S.A. possui os 55,56% restantes e participa da condução das atividades exploratórias.
De acordo com a Petrobras, a descoberta fortalece o potencial de produção de gás natural no offshore colombiano e poderá contribuir para a segurança energética da região ao incorporar novos volumes ao sistema de abastecimento.
*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Soares
Saiba Mais