Petrobras anuncia descoberta de gás natural em águas profundas da Colômbia

De acordo com a Petrobras, a descoberta fortalece o potencial de produção de gás natural no offshore colombiano. - (crédito: Divulgação/Petrobras)

A Petrobras confirmou nesta segunda-feira (3/8) a descoberta de uma nova acumulação de gás natural no poço exploratório Sandia-1, localizado no Bloco GUA-OFF-0, em águas profundas da Colômbia. O local está situado a cerca de 42 quilômetros da costa colombiana, em uma lâmina d'água de 1.251 metros.

A área também abriga outras descobertas relevantes, estando localizada a 18km dos poços Sirius-1 e Sirius-2 e a apenas nove quilômetros do poço Copoazu-1.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também:Veja quais são os produtos brasileiros mais atingidos pelo tarifaço dos EUA

A perfuração do Sandia-1 foi iniciada em 12 de junho e alcançou sua profundidade final em 29 de julho. Segundo a Petrobras, a presença de gás natural já foi comprovada, mas a caracterização definitiva da descoberta dependerá de análises laboratoriais e avaliação detalhada dos intervalos identificados por meio de perfis de poço.

A operação é conduzida pela subsidiária colombiana da Petrobras, a PIB-COL, que detém 44,44% de participação no consórcio. A parceira Ecopetrol S.A. possui os 55,56% restantes e participa da condução das atividades exploratórias.

De acordo com a Petrobras, a descoberta fortalece o potencial de produção de gás natural no offshore colombiano e poderá contribuir para a segurança energética da região ao incorporar novos volumes ao sistema de abastecimento.



*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Soares

Saiba Mais Economia Desenrola Brasil 2.0 renegocia R$ 44 bilhões, mas efeito é incerto

Desenrola Brasil 2.0 renegocia R$ 44 bilhões, mas efeito é incerto Economia Soja avança e desafia produção de alimentos na Amazônia Legal

Soja avança e desafia produção de alimentos na Amazônia Legal Economia Querosene de aviação (QAV) é elevado em 1,9% nas refinarias

Querosene de aviação (QAV) é elevado em 1,9% nas refinarias Economia Quando a IA foge do controle: agentes autônomos expõem riscos de segurança

Quando a IA foge do controle: agentes autônomos expõem riscos de segurança Economia Seu boleto vence no feriado? Saiba quando você pode pagar sem multa

Seu boleto vence no feriado? Saiba quando você pode pagar sem multa Economia Contas públicas têm pior junho desde 2021 e dívida chega a 81,9%