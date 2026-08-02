Querosene de aviação (QAV) é elevado em 1,9% nas refinarias

A Petrobras informou à Broadcast que aumentou o querosene de aviação (QAV) em 1,9%, ou mais R$ 0,09 o litro em relação ao mês anterior, a partir de hoje, 1º, nas suas refinarias. A estatal faz reajustes mensais do produto. Em julho, reduziu o combustível aéreo em 14,4%, ou menos R$ 0,81 por litro.
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Em junho, o QAV já havia sido reduzido em 14,2%, e assim como no mês anterior, pôde ser parcelado pelos clientes da companhia. Em abril, no auge da guerra no Oriente Médio, a estatal aumentou o QAV em 54,63% e decidiu parcelar para seus clientes.
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"A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado exclusivamente para as distribuidoras, que são responsáveis pelo transporte e pela comercialização do produto para as empresas de transporte aéreo e demais consumidores finais nos aeroportos, bem como pelas instalações aeroportuárias e pelos serviços de abastecimento", disse a empresa em nota.
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