José Múcio diz que Brasil não teria como enfrentar invasão dos EUA

O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que o Brasil não teria condições militares de resistir a uma eventual invasão dos Estados Unidos. A declaração foi feita nesta terça-feira (4/8) durante evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
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Ao comentar o possível cenário, Múcio afirmou que o país não dispõe do aparato militar necessário para enfrentar uma potência como os EUA, nem teria recursos para reparar os danos provocados por um eventual conflito. "Temos que abrir o portão. O Brasil não tem equipamento para enfrentá-los, nem tem dinheiro para consertar o portão", declarou.
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Segundo o ministro, a comparação foi utilizada para ilustrar a necessidade de ampliar os investimentos em Defesa, especialmente diante do atual nível de gastos do país. De acordo com Múcio, o Brasil destina cerca de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) ao setor, percentual inferior ao observado em diversas outras nações.
Na avaliação do ministro, a limitação orçamentária dificulta o planejamento de longo prazo das Forças Armadas e reduz a capacidade de aquisição de novas tecnologias e equipamentos estratégicos.
Múcio ressaltou ainda que o objetivo do investimento em Defesa não é estimular conflitos, mas fortalecer a capacidade de dissuasão do país e impulsionar o desenvolvimento tecnológico nacional. "Investir em defesa é como um plano de saúde. A gente escolhe o melhor, torcendo para não precisar usar", afirmou.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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