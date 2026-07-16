Tarifa dos EUA afeta US$ 11 bilhões em exportações brasileiras, diz CNI

"Não podemos esquecer que ainda existe outra investigação americana que pode incluir uma nova tarifa nos produtos brasileiros", alertou Ricardo Alban - (crédito: Divulgação/CNI)

A tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros deve atingir cerca de US$ 11 bilhões em exportações, o equivalente a 26,2% das vendas do Brasil ao mercado norte-americano, segundo levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A medida, que entra em vigor em 22 de julho, incide sobre aproximadamente 4 mil produtos brasileiros, apesar da inclusão de 429 novos itens na lista de exceções pelo governo dos Estados Unidos.

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Na avaliação da CNI, a ampliação das isenções reduziu parte dos impactos esperados para a indústria brasileira, mas não elimina os prejuízos para segmentos exportadores. Entre os setores mais afetados estão Madeira, com 83,1% das exportações aos Estados Unidos sujeitas à nova tarifa, Minerais não metálicos (56,3%), Químicos (51,8%), Alimentos (44,8%), Veículos automotores (30,3%), Celulose e papel (24%) e Máquinas e equipamentos (12,5%).

Segundo a entidade, a sobretaxa compromete a competitividade da indústria brasileira em um de seus principais mercados externos e atinge principalmente produtos manufaturados, como molduras de madeira, granito, álcool etílico, açúcar bruto, carne suína, pasta química de madeira e equipamentos industriais.

Exceções

Apesar do impacto, a decisão final do governo norte-americano ampliou a lista de produtos isentos de 1.698 para 2.126 códigos tarifários, incorporando 429 novos itens, entre eles ferro-gusa, hidróxido de alumínio, café instantâneo, mel orgânico, tilápia e lagosta.

De acordo com a CNI, as novas exceções reduziram em cerca de US$ 2,3 bilhões o volume de exportações inicialmente ameaçadas pela tarifa, resultado atribuído às articulações do setor produtivo brasileiro e norte-americano durante as consultas públicas promovidas pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR).

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"A ampliação da lista de produtos isentos representa um alívio para alguns setores da indústria brasileira e demonstra que o trabalho técnico e o diálogo conduzidos pelo setor produtivo produziram efeitos práticos. É um avanço importante, mas ainda distante do cenário ideal que buscamos”, destacou o presidente da CNI, Ricardo Alban.

Segundo ele, é preciso concentrar esforços nos demais segmentos que continuarão sujeitos à sobretaxa. “Não podemos esquecer que ainda existe outra investigação americana que pode incluir uma nova tarifa nos produtos brasileiros. O momento exige que o diálogo entre Brasil e Estados Unidos seja intensificado para que possamos construir soluções que preservem uma relação comercial estratégica", afirmou.

Custo elevado

A entidade destaca ainda que 60,3% das exportações atingidas correspondem a bens intermediários utilizados pela indústria dos Estados Unidos, o que, na avaliação da confederação, também pode elevar custos para empresas americanas. Além disso, o Brasil é o principal fornecedor do mercado norte-americano em 10 dos 13 principais produtos alcançados pela medida.

A CNI também alerta para o risco de agravamento das restrições comerciais. Além da tarifa de 25%, os Estados Unidos conduzem uma segunda investigação comercial que poderá resultar na aplicação de uma nova sobretaxa de 12,5%, elevando a tributação total sobre alguns produtos brasileiros para 37,5%. Diante desse cenário, a entidade defende a intensificação das negociações entre os governos e entre os setores produtivos dos dois países para evitar novas barreiras comerciais e preservar a relação bilateral.