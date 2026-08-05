8º Brasília Summit debate segurança jurídica e infraestrutura; acompanhe

8º Brasília Summit - Segurança jurídica e o desafio da infraestrutura no Brasil - (crédito: Lide)

A capital federal recebe nesta quarta-feira, 5 de agosto de 2026, a 8ª edição do Brasília Summit, evento realizado pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais em parceria com o Correio Braziliense. O encontro acontece das 8h às 12h no Brasília Palace Hotel, no Setor de Hotéis e Turismo Norte, e tem como tema central "A segurança jurídica e o desafio da infraestrutura no Brasil". Acompanhe ao vivo:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A iniciativa reúne autoridades, juristas, especialistas e representantes dos setores público e privado para discutir um dos principais desafios ao desenvolvimento do país.

Segurança jurídica como pilar do investimento

Segundo a organização, em um cenário que exige investimentos consistentes e planejamento de longo prazo, a segurança jurídica se consolida como um dos pilares para impulsionar projetos de infraestrutura, fortalecer a confiança dos investidores e ampliar a competitividade nacional. O evento se propõe a promover um ambiente de diálogo qualificado sobre marcos regulatórios, estabilidade institucional, modernização da gestão e mecanismos capazes de acelerar obras e iniciativas estratégicas para o crescimento econômico.

A expectativa da organização é que, ao reunir diferentes perspectivas e experiências, o Brasília Summit contribua para a construção de soluções que favoreçam um ambiente de negócios mais previsível, promovam o desenvolvimento sustentável e fortaleçam a capacidade do Brasil de executar projetos essenciais para o futuro do país.

Veja a programação completa:

08h30 às 09h00 — Abertura

Gilmar Mendes — Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)

Guilherme Machado — Presidente do Correio Braziliense

João Doria — Co-Chairman do LIDE e ex-governador de São Paulo

Lauro Seixas — Head do LIDE Segurança Jurídica

Nelson de Souza — Presidente do Banco BRB

09h00 às 10h30 — Painel 1

Tema: "Segurança Jurídica como pilar para investimentos em infraestrutura rodoviária, ferroviária e metroviária"

André de Angelo — CEO da ACCIONA no Brasil e Head do LIDE Infraestrutura

Bruno Meyer — Head do LIDE Conteúdo

Denise Rothenburg — Colunista do Correio Braziliense

Giussepp Mendes — Sócio e fundador do Pinheiro & Mendes Advogados

Lauro Seixas — Head do LIDE Segurança Jurídica

Pedro Gonet — Advogado, jurista e pesquisador da Universidade de Brasília (UnB)

Vital do Rêgo Filho — Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU)

10h30 às 11h30 — Painel 2

Tema: "Segurança Jurídica no setor de energia e transição energética no Brasil"

Bruno Meyer — Head do LIDE Conteúdo

Denise Rothenburg — Colunista do Correio Braziliense

Lauro Seixas — Head do LIDE Segurança Jurídica

Sandoval Feitosa — Presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

Solange Ribeiro — Diretora vice-presidente de Regulação, Institucional e Sustentabilidade da Neoenergia

11h30 às 11h45 — Palestra Especial

Arnaldo Jardim — Deputado Federal (Cidadania-SP)

11h45 às 12h00 — Conclusões e Encerramento

Lauro Seixas — Head do LIDE Segurança Jurídica

João Doria — Co-Chairman do LIDE e ex-governador de São Paulo