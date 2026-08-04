Dólar sobe com expectativa de corte da Selic e Ibovespa fecha estável

A valorização da moeda norte-americana ocorreu na contramão do mercado internacional, onde o dólar perdeu força frente a outras divisas - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O dólar comercial encerrou esta terça-feira (4/8) com alta de 0,87%, cotado a R$ 5,131, enquanto o Ibovespa fechou praticamente estável, com leve recuo de 0,06%, aos 177.894,97 pontos. O pregão foi marcado por baixo volume financeiro, que somou R$ 17,2 bilhões, em um dia de expectativa pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a taxa básica de juros.

A valorização da moeda norte-americana ocorreu na contramão do mercado internacional, onde o dólar perdeu força frente a outras divisas. No Brasil, o movimento foi impulsionado principalmente por fatores internos, como a expectativa de um novo corte na taxa Selic e a divulgação de dados mais fracos da atividade econômica.

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Segundo a estrategista de ações da Nomad Rebecca Nossig, a perspectiva de redução dos juros diminui a atratividade da renda fixa brasileira para investidores estrangeiros, favorecendo a alta do dólar.

"A ampla maioria dos investidores do mercado financeiro projeta que o Banco Central anunciará um novo corte na taxa Selic amanhã (5). Quando há uma expectativa concreta de que a taxa de juros do país vai diminuir, os investimentos em renda fixa no Brasil passam a oferecer um rendimento menor. Esse fator reduz o chamado diferencial de juros em relação aos Estados Unidos, desestimulando a entrada de capital estrangeiro especulativo e, consequentemente, tornando a moeda americana mais escassa e cara", explica.

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No cenário internacional, os investidores acompanharam novos indicadores da economia norte-americana. Dados divulgados nesta terça-feira mostraram a abertura de 7,35 milhões de vagas de emprego nos Estados Unidos em junho, resultado próximo das expectativas do mercado, além da ampliação do deficit da balança comercial do país.

Para Rebecca Nossig, esses números reforçam a percepção de que o mercado de trabalho americano permanece resiliente, permitindo ao Federal Reserve manter o foco no controle da inflação. "Os dados econômicos dos EUA, o peso da decisão iminente do Copom no Brasil e a cautela natural dos investidores em meio a uma semana intensa de divulgação de balanços corporativos de grandes empresas sustentaram a força da moeda americana frente ao real", afirma.

Na B3, a CSN (CSNA3) liderou os ganhos do dia, com valorização de 6,21%, seguida pela CSN Mineração (CMIN3), que avançou 3,14%, e pela RD Saúde (RADL3), com alta de 2,97%. Entre as maiores quedas, a Marcopolo (POMO4) recuou 10,43% após divulgar seu balanço trimestral. Magazine Luiza (MGLU3) caiu 4,65%, enquanto Brava Energia (BRAV3) perdeu 4,58%.

Queda do petróleo

No exterior, o destaque foi a forte queda do petróleo, impulsionada pelo avanço das negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã para a reabertura do Estreito de Ormuz. O barril do Brent recuou 5,26%, encerrando o dia cotado a US$ 79,36, enquanto o WTI caiu 5,69%, para US$ 75,77.

O movimento pressionou as ações da Petrobras. Os papéis ordinários (PETR3) fecharam em queda de 0,97%, enquanto as ações preferenciais (PETR4) recuaram 1,28%.

Na contramão, a Vale (VALE3) avançou 2,24%, recuperando parte das perdas recentes, mesmo com a desvalorização do minério de ferro no mercado internacional.

As bolsas norte-americanas encerraram o pregão em alta, beneficiadas pelo alívio das tensões geopolíticas e por resultados corporativos acima das expectativas. O índice Dow Jones subiu 1,71%, o S&P 500 avançou 1,79% e o Nasdaq registrou valorização de 2,59%.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

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